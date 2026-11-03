Cel mai mare antrenor al României a vrut la FCSB! Gigi Becali: „M-am făcut că nu înțeleg”

Cel mai mare antrenor al României a vrut la FCSB! Gigi Becali: „M-am făcut că nu înțeleg” Fotbal intern Gigi Becali
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dezvăluire surprinzătoare făcută de Gigi Becali, patronul FCSB.

TAGS:
FCSBGigi BecaliMircea Lucescu
Din articol

Gigi Becali a dezvăluit că Mircea Lucescu a intenționat să preia conducerea tehnică a FCSB înainte de numirea la echipa națională a României din 2024, însă mutarea nu s-a materializat deoarece patronul roș-albaștrilor s-a temut că în aceste condiții nu s-ar mai fi putut implica la echipă.

Tatonările dintre cele două părți au avut loc în intervalul 2023-2024, potrivi Fanatik, după ce tehnicianul își încheiase mandatul la Dinamo Kiev. În acea perioadă, banca roș-albaștrilor era ocupată de Elias Charalambous, antrenor care a obținut ulterior două titluri de campion, o Supercupă, două calificări în faza principală din Europa League și o prezență în primăvara europeană.

  • Gigi becali
×
Gigi Becali, patronul FCSB / Foto: Agerpres
Gigi Becali
ÎNAPOI LA ARTICOL

Motivul pentru care mutarea nu s-a realizat

„Mircea Lucescu a vrut să vină antrenor la FCSB. El a vrut să vină, numai că eu n-am dat curs discuției. Mi-am dat seama că vrea să vină. De ce n-am făcut-o? Pentru că mie nu-mi conveneau condițiile pe care le-ar fi pus. Nu mi le-a zis, dar eu știam cine e el. A venit, a vrut să vadă baza, să vadă cum văd eu lucrurile, adică ar fi venit. Dar eu mă făceam că nu înțeleg. M-am făcut că nu înțeleg și nici el n-a spus mai departe mai mult. Tatonarea a fost din partea lui, dar n-a spus nimic și nici eu n-am spus”, a spus Gigi Becali.

Cu toate că a evitat negocierile la acel moment, Gigi Becali a ținut să puncteze faptul că o colaborare între el și Mircea Lucescu ar fi fost posibilă. „Cred că puteam să lucrez cu Mircea. Era om prea înțelept, prea cuminte om, prea deștept. N-aveai cum să nu te împaci cu Lucescu”, a mai zis Gigi Becali.

Mircea Lucescu a încetat din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, la finalul mandatului de selecționer al României. „Il Luce” a cucerit 35 de trofee pe întreg parcursul carierei de antrenor.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi
Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi
ARTICOLE PE SUBIECT
După ce bătut-o pe FCSB, Gloria Bistrița a primit vestea: 0-3 la ”masa verde”!
După ce bătut-o pe FCSB, Gloria Bistrița a primit vestea: 0-3 la ”masa verde”!
Jucătorul de 44 de milioane de euro de la FCSB, verdict după 0-1 cu U Cluj: „Puteam primi penalty!
Jucătorul de 44 de milioane de euro de la FCSB, verdict după 0-1 cu U Cluj: „Puteam primi penalty!
Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din tabăra FCSB, după 0-1 cu U Cluj: „Singurul care a creat superioritate”
Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din tabăra FCSB, după 0-1 cu U Cluj: „Singurul care a creat superioritate”
ULTIMELE STIRI
România, victorie la primul meci de la Billie Jean King Cup pentru junioare
România, victorie la primul meci de la Billie Jean King Cup pentru junioare
Pe tavă: Alcaraz a primit șansa rară de a nu deveni „următorul Nadal.” Ce ghinion poate evita spaniolul
Pe tavă: Alcaraz a primit șansa rară de a nu deveni „următorul Nadal.” Ce ghinion poate evita spaniolul
Cu ce se ocupă Irina Begu la patru luni de la retragerea din tenis: imaginile care i-au surprins pe fani
Cu ce se ocupă Irina Begu la patru luni de la retragerea din tenis: imaginile care i-au surprins pe fani
La 58 de ani, Bogdan Stelea a dezvăluit secretul formei de invidiat: „În fiecare zi”
La 58 de ani, Bogdan Stelea a dezvăluit secretul formei de invidiat: „În fiecare zi”
Feyenoord - Inter Milano, de la 22:00! Cristi Chivu: ”Avem nevoie de aproximativ 16 puncte, iar acum avem 3”
Feyenoord - Inter Milano, de la 22:00! Cristi Chivu: ”Avem nevoie de aproximativ 16 puncte, iar acum avem 3”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Scandalul cu Șucu Jr. i-a fost fatal lui Daniel Pancu: ”Îl dau afară. Cariera lui s-a stins aici”

Scandalul cu Șucu Jr. i-a fost fatal lui Daniel Pancu: ”Îl dau afară. Cariera lui s-a stins aici”

Gigi Becali, dat pe spate după „U” Cluj - FCSB 1-0! Favoritul patronului: „Mamă, ce lovitură am dat cu el!”

Gigi Becali, dat pe spate după „U” Cluj - FCSB 1-0! Favoritul patronului: „Mamă, ce lovitură am dat cu el!”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”

Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”

Transfer peste ocean pentru Daniel Bîrligea! Românul e dorit de un club care n-a retrogradat niciodată

Transfer peste ocean pentru Daniel Bîrligea! Românul e dorit de un club care n-a retrogradat niciodată

Gigi Becali a auzit ce a făcut Pancu la Rapid și a reacționat: ”Îl dădeam afară în trei secunde”

Gigi Becali a auzit ce a făcut Pancu la Rapid și a reacționat: ”Îl dădeam afară în trei secunde”


Recomandarile redactiei
La 58 de ani, Bogdan Stelea a dezvăluit secretul formei de invidiat: „În fiecare zi”
La 58 de ani, Bogdan Stelea a dezvăluit secretul formei de invidiat: „În fiecare zi”
Coșmar pentru românii din Orientul Mijlociu: anunțul dimineții aruncă fotbalul din zonă în aer
Coșmar pentru românii din Orientul Mijlociu: anunțul dimineții aruncă fotbalul din zonă în aer
Sorana Cîrstea, între „stelele” tenisului: câte săptămâni a adunat în top 20 și top 15 WTA
Sorana Cîrstea, între „stelele” tenisului: câte săptămâni a adunat în top 20 și top 15 WTA
Andrei Șucu, postare în miez de noapte după conflictul de la Rapid
Andrei Șucu, postare în miez de noapte după conflictul de la Rapid
Mihaela Evi a devenit supereroină! Costumul cu care a aruncat internetul în aer: „Fabuloasă! Chiar ești Femeia Fantastică”
Mihaela Evi a devenit supereroină! Costumul cu care a aruncat internetul în aer: „Fabuloasă! Chiar ești Femeia Fantastică”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
CITESTE SI
Ciolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”

stirileprotvCiolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”

Doi tineri din Bistrița au cumpărat un Ferrari cu 70.000 de euro și se bucurau de chilipir. În 48 de ore au rămas fără el

stirileprotvDoi tineri din Bistrița au cumpărat un Ferrari cu 70.000 de euro și se bucurau de chilipir. În 48 de ore au rămas fără el

Un cuplu nu și-a permis o casă în Marea Britanie, așa că a cumpărat un cătun în Franța, cu șapte locuințe. Cât a economisit

stirileprotvUn cuplu nu și-a permis o casă în Marea Britanie, așa că a cumpărat un cătun în Franța, cu șapte locuințe. Cât a economisit

Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi

stirileprotvCiclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!