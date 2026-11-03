Cel mai mare antrenor al României a vrut la FCSB! Gigi Becali: „M-am făcut că nu înțeleg”

Tatonările dintre cele două părți au avut loc în intervalul 2023-2024, potrivi Fanatik , după ce tehnicianul își încheiase mandatul la Dinamo Kiev . În acea perioadă, banca roș-albaștrilor era ocupată de Elias Charalambous , antrenor care a obținut ulterior două titluri de campion, o Supercupă, două calificări în faza principală din Europa League și o prezență în primăvara europeană.

Gigi Becali a dezvăluit că Mircea Lucescu a intenționat să preia conducerea tehnică a FCSB înainte de numirea la echipa națională a României din 2024, însă mutarea nu s-a materializat deoarece patronul roș-albaștrilor s-a temut că în aceste condiții nu s-ar mai fi putut implica la echipă.

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Motivul pentru care mutarea nu s-a realizat

„Mircea Lucescu a vrut să vină antrenor la FCSB. El a vrut să vină, numai că eu n-am dat curs discuției. Mi-am dat seama că vrea să vină. De ce n-am făcut-o? Pentru că mie nu-mi conveneau condițiile pe care le-ar fi pus. Nu mi le-a zis, dar eu știam cine e el. A venit, a vrut să vadă baza, să vadă cum văd eu lucrurile, adică ar fi venit. Dar eu mă făceam că nu înțeleg. M-am făcut că nu înțeleg și nici el n-a spus mai departe mai mult. Tatonarea a fost din partea lui, dar n-a spus nimic și nici eu n-am spus”, a spus Gigi Becali.

Cu toate că a evitat negocierile la acel moment, Gigi Becali a ținut să puncteze faptul că o colaborare între el și Mircea Lucescu ar fi fost posibilă. „Cred că puteam să lucrez cu Mircea. Era om prea înțelept, prea cuminte om, prea deștept. N-aveai cum să nu te împaci cu Lucescu”, a mai zis Gigi Becali.

Mircea Lucescu a încetat din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, la finalul mandatului de selecționer al României. „Il Luce” a cucerit 35 de trofee pe întreg parcursul carierei de antrenor.