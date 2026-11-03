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Stadionul din Bulgaria, gata și inaugurat cu un mare derby

În momentul în care România a fost anunțată ca țară gazdă a EURO 2020, mai multe proiecte pentru construirea de noi stadioane au apărut, iar de atunci a început un val de arene care s-a ridicat în toată țara. Au fost cheltuite multe milioane de euro, iar câteva cazuri sunt spectaculoase, dacă nu amuzante, printre care și ce se întâmplă la Târgoviște, care va beneficia, în curând, de un nou stadion la cele mai înalte standarde.

Bulgarii au inaugurat Bulgarian Army Stadium

În același timp, recent, în Bulgaria s-a construit o altă arenă modernă, dar la jumătate de preț comparativ cu cele din România! Vecinii de la sud de Dunăre au inaugurat, zilele trecute, Bulgarian Army Stadium, care a găzduit partida derby CSKA Sofia – Slavia Sofia (sâmbătă, 31 octombrie).

Stadionul a fost finalizat într-o perioadă relativ scurtă de timp, în numai doi ani, deși are o capacitate destul de mare, de 18.500 de locuri! A costat 50 de milioane de euro, la jumătate din banii care sunt cheltuiți în România pentru construirea de stadioane de fotbal.

Diferența, dacă ne raportăm, de exemplu, la stadionul care va fi ridicat la Constanța. Va avea același număr de locuri precum arena din Sofia, 18.000, dar totalul costurilor se ridică la 100 de milioane de euro!

Prețul arenei Bulgarian Army Stadium din Sofia, 50 de milioane de euro

Construcția bulgarilor a fost posibilă după demolarea vechii arene a celor de la CSKA Sofia, din 2024. Acum, la aproximativ doi ani distanță de la acel moment, noua construcție a fost gata, dar și inaugurată.

Arena a ”organizat” prima partidă sâmbătă, 31 octombrie, când s-a jucat derby-ul primei ligi din Bulgaria CSKA Sofia – Slavia Sofia, terminat fără gol, 0-0.