Tragedia s-a produs după ce vârful lui CD Tenerife, în vârstă de 30 de ani, a urmărit o minge lungă pe finalul partidei de luni, 2 noiembrie, și a fost lovit cu genunchiul de goalkeeper-ul ieșit să intervină. Jucătorul s-a prăbușit pe gazon în stop cardiac, iar medicii l-au resuscitat și l-au transportat la terapie intensivă, însă acesta a murit marți dimineață, la ora locală 08:00, după ce starea sa neurologică s-a agravat peste noapte. Arbitrul a abandonat întâlnirea la scorul de 2-2.

„Sfâșiați de durere, cu un nod în gât și incapabili să credem că acest lucru este adevărat”, a transmis clubul din Tenerife pe contul oficial de X, în momentul în care a anunțat decesul fotbalistului.