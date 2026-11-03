Tragedia s-a produs după ce vârful lui CD Tenerife, în vârstă de 30 de ani, a urmărit o minge lungă pe finalul partidei de luni, 2 noiembrie, și a fost lovit cu genunchiul de goalkeeper-ul ieșit să intervină. Jucătorul s-a prăbușit pe gazon în stop cardiac, iar medicii l-au resuscitat și l-au transportat la terapie intensivă, însă acesta a murit marți dimineață, la ora locală 08:00, după ce starea sa neurologică s-a agravat peste noapte. Arbitrul a abandonat întâlnirea la scorul de 2-2.
„Sfâșiați de durere, cu un nod în gât și incapabili să credem că acest lucru este adevărat”, a transmis clubul din Tenerife pe contul oficial de X, în momentul în care a anunțat decesul fotbalistului.
Ce prevede Codul Penal din Spania în cazul lui Jesus Owono
Moartea atacantului deschide acum discuția despre răspunderea penală a portarului de la FC Andorra. Potrivit publicației Goal, care citează cotidianul spaniol Sport, cazul poate fi încadrat la ucidere din culpă dacă autoritățile stabilesc că ieșirea lui Owono a depășit riscurile asumate în fotbalul profesionist și a implicat o neglijență gravă.
Articolul 142 din Codul Penal spaniol pedepsește provocarea morții unei persoane prin neglijență gravă cu închisoarea de la unu la patru ani. În situația în care fapta este încadrată la o neglijență mai puțin gravă, sancțiunea se transformă într-o pedeapsă calculată pe o perioadă cuprinsă între trei și 18 luni.
O eventuală anchetă penală va putea fi demarată după ce anchetatorii vor analiza imaginile video pentru determina poziția mingii, direcția de deplasare a portarului și dacă impactul putea fi evitat.