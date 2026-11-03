La un pas de a-și apăra toate punctele câștigate anul trecut în Hong Kong, Sorana Cîrstea trăiește cu satisfacția unei victorii muncite, în runda inaugurală a întrecerii de calibru WTA 250.
După 7-6, 1-6, 7-5 cu Maria Timofeeva, într-o partidă întinsă pe durata a 3 ore și 13 minute, pe jucătoarea din România o așteaptă o confruntare cu o adversară cu origini române.
Sorana Cîrstea, 41 de victorii în 2026: o caută pe a 42-a, într-un duel cu o jucătoare cu tată român
Cu 41 de victorii acumulate în cel mai bun sezon al carierei, Sorana Cîrstea speră că va mai adăuga minimum una în bilanțul său, în urma întâlnirii programate cu Mary Stoiana.
Cîrstea nu doar că s-ar asigura că nu pierde puncte în clasamentul WTA, dacă ar obține acest succes scontat, din perspectiva clasamentului, dar și-ar oferi șanse și mai mari pentru câștigarea titlului pus în joc - unicul scenariu care îi poate aduce, în dar, cea mai înaltă clasare a carierei.
În cazul în care va ieși campioană la Hong Kong, Sorana Cîrstea are șanse uriașe de a deveni noul număr 14 WTA, începând de săptămâna viitoare, poziție care ar consemna un vârf de carieră, în ierarhie, pentru jucătoarea care încă meditează asupra gândului retragerii definitive din tenis.
Mary Stoiana a învins-o pe Venus Williams pentru a juca împotriva Soranei Cîrstea
La 23 de ani, urcată pe locul 114 al clasamentului mondial, Mary Stoiana a adunat 48 de victorii și 27 de înfrângeri în sezonul 2026.
Cea mai recentă, un succes cu 6-2, 6-3 împotriva multiplei campioane de Grand Slam, Venus Williams, ajunse la un șir aparent nesfârșit de înfrângeri consecutive: 17.
Activitatea sa a inclus multe partide și în circuitul ITF, dar Stoiana rămâne una dintre jucătoarele de perspectivă, lansate în acest an în circuitul WTA.
Crescută pe Coasta de Est a Statelor Unite
Mary Stoiana a crescut pe Coasta de Est a Americii, în Southbury, Connecticut, unde a fost îndrumată de tatăl său către tenisul profesionist.
„Nu puneți multă presiune pe copii, prima dată. Lăsați-i să se distreze și să interacționeze cu alți copii,” este principiul exprimat de Val Stoiana, tatăl său, în Court Time Magazine, în urmă cu două decenii și jumătate.
Fost jucător de top 10 la nivel național, în România, Val Stoiana a emigrat în Statele Unite ale Americii în 1973.
Și-a perfecționat tenisul învățat pe zgura din România pe terenurile publice de hard din Parcul Astoria al cartierului Queen's. La New York și în Connecticut, Val Stoiana și-a afirmat calitățile, printre americani, și continuă să predea tenis și în ziua de azi.
În 2023, fiica sa, Mary Stoiana, a devenit prima jucătoare de la Universitatea Texas A&M care câștigă titlul de campioană al competiției ITA All-American Championship.
La acest succes a contribuit semnificativ și mama jucătoarei, Kathleen Morrone, care și-a oprit cariera de designer interior pentru a-i oferi fiicei sale educație la domiciliu, aspect care le-a permis să călătorească împreună la turneele de junioare.
„Avea patru sau cinci ani și puteai să vezi că are o structură atletică. A început să joace turnee împotriva unor copii mai mari și era competitivă. Mi-am dat seama devreme că o să fie bună la tenis,” a punctat Val Stoiana, într-un interviu acordat 12th Man Foundation.
În octombrie 2024, Mary Stoiana a reușit să câștige primul titlu ITF al carierei, la Edmond, în Oklahoma.