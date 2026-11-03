La un pas de a-și apăra toate punctele câștigate anul trecut în Hong Kong, Sorana Cîrstea trăiește cu satisfacția unei victorii muncite, în runda inaugurală a întrecerii de calibru WTA 250.

După 7-6, 1-6, 7-5 cu Maria Timofeeva, într-o partidă întinsă pe durata a 3 ore și 13 minute, pe jucătoarea din România o așteaptă o confruntare cu o adversară cu origini române.

Sorana Cîrstea, 41 de victorii în 2026: o caută pe a 42-a, într-un duel cu o jucătoare cu tată român

Cu 41 de victorii acumulate în cel mai bun sezon al carierei, Sorana Cîrstea speră că va mai adăuga minimum una în bilanțul său, în urma întâlnirii programate cu Mary Stoiana.

Cîrstea nu doar că s-ar asigura că nu pierde puncte în clasamentul WTA, dacă ar obține acest succes scontat, din perspectiva clasamentului, dar și-ar oferi șanse și mai mari pentru câștigarea titlului pus în joc - unicul scenariu care îi poate aduce, în dar, cea mai înaltă clasare a carierei.

În cazul în care va ieși campioană la Hong Kong, Sorana Cîrstea are șanse uriașe de a deveni noul număr 14 WTA, începând de săptămâna viitoare, poziție care ar consemna un vârf de carieră, în ierarhie, pentru jucătoarea care încă meditează asupra gândului retragerii definitive din tenis.