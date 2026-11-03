GALERIE FOTO Cine este Mary Stoiana, româno-americanca pe care Sorana Cîrstea o va întâlni în optimi, la Hong Kong

Cine este Mary Stoiana, româno-americanca pe care Sorana Cîrstea o va întâlni în optimi, la Hong Kong Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea va întâlni o adversară cu origini române, în optimile de finală ale competiției WTA 250 de la Hong Kong.

TAGS:
Sorana CirsteaMary StoianaTenis WTAWTA Hong Kong
Din articol

La un pas de a-și apăra toate punctele câștigate anul trecut în Hong Kong, Sorana Cîrstea trăiește cu satisfacția unei victorii muncite, în runda inaugurală a întrecerii de calibru WTA 250.

După 7-6, 1-6, 7-5 cu Maria Timofeeva, într-o partidă întinsă pe durata a 3 ore și 13 minute, pe jucătoarea din România o așteaptă o confruntare cu o adversară cu origini române.

Sorana Cîrstea, 41 de victorii în 2026: o caută pe a 42-a, într-un duel cu o jucătoare cu tată român

Cu 41 de victorii acumulate în cel mai bun sezon al carierei, Sorana Cîrstea speră că va mai adăuga minimum una în bilanțul său, în urma întâlnirii programate cu Mary Stoiana.

Cîrstea nu doar că s-ar asigura că nu pierde puncte în clasamentul WTA, dacă ar obține acest succes scontat, din perspectiva clasamentului, dar și-ar oferi șanse și mai mari pentru câștigarea titlului pus în joc - unicul scenariu care îi poate aduce, în dar, cea mai înaltă clasare a carierei.

În cazul în care va ieși campioană la Hong Kong, Sorana Cîrstea are șanse uriașe de a deveni noul număr 14 WTA, începând de săptămâna viitoare, poziție care ar consemna un vârf de carieră, în ierarhie, pentru jucătoarea care încă meditează asupra gândului retragerii definitive din tenis.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea us open 2026 editie
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mary Stoiana a învins-o pe Venus Williams pentru a juca împotriva Soranei Cîrstea

La 23 de ani, urcată pe locul 114 al clasamentului mondial, Mary Stoiana a adunat 48 de victorii și 27 de înfrângeri în sezonul 2026.

Cea mai recentă, un succes cu 6-2, 6-3 împotriva multiplei campioane de Grand Slam, Venus Williams, ajunse la un șir aparent nesfârșit de înfrângeri consecutive: 17.

Activitatea sa a inclus multe partide și în circuitul ITF, dar Stoiana rămâne una dintre jucătoarele de perspectivă, lansate în acest an în circuitul WTA.

Crescută pe Coasta de Est a Statelor Unite

Mary Stoiana a crescut pe Coasta de Est a Americii, în Southbury, Connecticut, unde a fost îndrumată de tatăl său către tenisul profesionist.

„Nu puneți multă presiune pe copii, prima dată. Lăsați-i să se distreze și să interacționeze cu alți copii,” este principiul exprimat de Val Stoiana, tatăl său, în Court Time Magazine, în urmă cu două decenii și jumătate.

Fost jucător de top 10 la nivel național, în România, Val Stoiana a emigrat în Statele Unite ale Americii în 1973.

Și-a perfecționat tenisul învățat pe zgura din România pe terenurile publice de hard din Parcul Astoria al cartierului Queen's. La New York și în Connecticut, Val Stoiana și-a afirmat calitățile, printre americani, și continuă să predea tenis și în ziua de azi.

În 2023, fiica sa, Mary Stoiana, a devenit prima jucătoare de la Universitatea Texas A&M care câștigă titlul de campioană al competiției ITA All-American Championship.

La acest succes a contribuit semnificativ și mama jucătoarei, Kathleen Morrone, care și-a oprit cariera de designer interior pentru a-i oferi fiicei sale educație la domiciliu, aspect care le-a permis să călătorească împreună la turneele de junioare.

„Avea patru sau cinci ani și puteai să vezi că are o structură atletică. A început să joace turnee împotriva unor copii mai mari și era competitivă. Mi-am dat seama devreme că o să fie bună la tenis,” a punctat Val Stoiana, într-un interviu acordat 12th Man Foundation.

În octombrie 2024, Mary Stoiana a reușit să câștige primul titlu ITF al carierei, la Edmond, în Oklahoma.

Mary Stoiana

  • Mary stoiana 01
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi
Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi
ULTIMELE STIRI
Florin Gardoș și Robert Niță la VoyoSport Live, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Florin Gardoș și Robert Niță la VoyoSport Live, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel: „S-ar putea să îl condamne pe portar”
Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel: „S-ar putea să îl condamne pe portar”
Probleme la FCSB! Un titular ar putea ajunge de urgență pe mâna Marijanei Kovacevic: „Ruptură la gambă”
Probleme la FCSB! Un titular ar putea ajunge de urgență pe mâna Marijanei Kovacevic: „Ruptură la gambă”
OUT după două luni de la Raja Casablanca! Marian Huja a ajuns la retrogradare cu fosta campioană a Africii
OUT după două luni de la Raja Casablanca! Marian Huja a ajuns la retrogradare cu fosta campioană a Africii
Stadionul din Bulgaria, gata și inaugurat cu un mare derby! Are 18.500 de locuri și a costat 50 de milioane de euro
Stadionul din Bulgaria, gata și inaugurat cu un mare derby! Are 18.500 de locuri și a costat 50 de milioane de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Gigi Becali, dat pe spate după „U” Cluj - FCSB 1-0! Favoritul patronului: „Mamă, ce lovitură am dat cu el!”

Gigi Becali, dat pe spate după „U” Cluj - FCSB 1-0! Favoritul patronului: „Mamă, ce lovitură am dat cu el!”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”

Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”

Transfer peste ocean pentru Daniel Bîrligea! Românul e dorit de un club care n-a retrogradat niciodată

Transfer peste ocean pentru Daniel Bîrligea! Românul e dorit de un club care n-a retrogradat niciodată

Cornel Dinu a dat drumul la brațe: „Nu e antrenor, e un bufon!” / „Pe unde-a trecut, a făcut numai nenorociri”

Cornel Dinu a dat drumul la brațe: „Nu e antrenor, e un bufon!” / „Pe unde-a trecut, a făcut numai nenorociri”

Riscă patru ani de închisoare după ce Jesus de Miguel a murit în urma loviturii! Ce spune legea spaniolă

Riscă patru ani de închisoare după ce Jesus de Miguel a murit în urma loviturii! Ce spune legea spaniolă


Recomandarile redactiei
Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel: „S-ar putea să îl condamne pe portar”
Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel: „S-ar putea să îl condamne pe portar”
Probleme la FCSB! Un titular ar putea ajunge de urgență pe mâna Marijanei Kovacevic: „Ruptură la gambă”
Probleme la FCSB! Un titular ar putea ajunge de urgență pe mâna Marijanei Kovacevic: „Ruptură la gambă”
U Cluj, mesaj din trei cuvinte după o nouă victorie în fața FCSB
U Cluj, mesaj din trei cuvinte după o nouă victorie în fața FCSB
Coman, ce catastrofă! Antrenorul lui Florinel a făcut prăpăd la conferință: „Zero“
Coman, ce catastrofă! Antrenorul lui Florinel a făcut prăpăd la conferință: „Zero“
Florin Gardoș și Robert Niță la VoyoSport Live, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Florin Gardoș și Robert Niță la VoyoSport Live, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Alte subiecte de interes
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Jucătoarea cu origini române, Mary Stoiana, a debutat în turneele de mare șlem: ce a reușit la US Open
Jucătoarea cu origini române, Mary Stoiana, a debutat în turneele de mare șlem: ce a reușit la US Open
O jucătoare americană cu tată și antrenor român, Mary Stoiana, a impresionat la Australian Open: Miriam Bulgaru a pierdut în calificări
O jucătoare americană cu tată și antrenor român, Mary Stoiana, a impresionat la Australian Open: Miriam Bulgaru a pierdut în calificări
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Ciolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”

stirileprotvCiolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”

Doi tineri din Bistrița au cumpărat un Ferrari cu 70.000 de euro și se bucurau de chilipir. În 48 de ore au rămas fără el

stirileprotvDoi tineri din Bistrița au cumpărat un Ferrari cu 70.000 de euro și se bucurau de chilipir. În 48 de ore au rămas fără el

Un cuplu nu și-a permis o casă în Marea Britanie, așa că a cumpărat un cătun în Franța, cu șapte locuințe. Cât a economisit

stirileprotvUn cuplu nu și-a permis o casă în Marea Britanie, așa că a cumpărat un cătun în Franța, cu șapte locuințe. Cât a economisit

Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi

stirileprotvCiclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!