Astăzi, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1, Florin Gardoș și Robert Niță sunt invitații lui Cristian Pintea la VoyoSport Live.

Emisiunea este difuzată de luni până vineri, între orele 16:00 și 18:00, pe VOYO SPORT 1.

Robert Niță: „FCSB, cu cât trece timpul, va deveni din ce în ce mai bună”

„Asta că Drăguș n-are cu cine să joace, raportat la calitatea și valoarea lotului individual de la FCSB... eu nu cred! Are o execuție formidabilă Drăguș, cade mingea pe bara transversală, timp puțin. Okay, joci împotriva unei echipe bune, cu talie, agresivă și ea; erau conduși cu 1-0. Din punctul de vedere al calității lotului, eu cred că FCSB-ul stă foarte bine. Dacă ne uităm pe lot, găsim 6-7 jucători foarte buni.

Mai e vorba, din punctul meu de vedere, de un lucru: de unde să aibă ei niște automatisme, să se cunoască între ei? Drăguș a venit, nu era foarte bine pregătit, a jucat puțin, s-a accidentat și a intrat azi-noapte, nu? De unde să știe pe unde pleacă în spațiu? Asta vine cu timpul. Vine pauza, iar FCSB-ul, cu cât trece timpul, va deveni din ce în ce mai bună. Timpul lucrează, vrând-nevrând.

Neavând un fond de rezultate bune, este un pic mai greu cu implementatul jucătorilor străini, dar Reghecampf este un antrenor bun, valoarea lotului există, se vor regla lucrurile și acolo”, a spus Robert Niță.

Florin Gardoș: „Drăguș e altceva față ce ceilalți”

„Meciul mi s-a părut echilibrat, aș zice chiar cu un plus pentru FCSB. Așa că trag linie, poate după 90 de minute, poate cu puțin subiectivism, nu știu. Meciul a avut momente bune, ambele echipe au avut faze, se vede cumva că sunt două echipe de nivel bun.

Acum, poate aș fi și eu puțin sub influența meciurilor de Liga a 2-a și mi se pare că văd altfel lucrurile. Au fost faze bune, n-au fost foarte multe reușite, asta e adevărul. Ambele echipe au ajuns la poartă, dar a lipsit cumva finalizarea. Faza golului chiar am urmărit-o și vedeam cum Radunović le făcea semn să meargă mai sus. Nu a fost gestionat bine momentul respectiv, că s-a creat un spațiu mare între linia defensivă și portar.

Pentru mine, sunt multe semne îmbucurătoare. Drăguș, care a intrat după o accidentare și mi se pare că totuși e altceva față ceilalți. Boutoutaou, care iarăși, ok, ia decizii proaste în anumite momente și pare că e egoist, dar dacă e antrenabil și e un jucator care baga la cap, un jucător care poate să învețe și să aleagă mult mai bine momentul pasei, poate fi un jucător foarte important. Sunt jucători de calitate, dar eu cred că va mai trebui timp”, a spus Florin Gardoș.

Jucătorul de la Dinamo care l-a surprins pe Gardoș: "Arată foarte rău, dar recunosc că mi-a plăcut"

Florin Gardoș (38 de ani), oficialul celor de la Chindia Târgoviște, a analizat la VoyoSport Live prestația unui jucător de la Dinamo în meciul direct din Cupa României câștigat clar de ”câini”, scor 5-2.

Deși spune că Pascual "arată foarte rău" din punct de vedere estetic, Gardoș a recunoscut că și-a schimbat părerea în momentul în care l-a văzut pe viu pe spaniol.

"L-am mai văzut pe Pascual de-a lungul campionatului, iar la încălzire arată foarte rău din punct de vedere estetic. Are mișcări ciudate.

Dar văzându-l live, trebuie să recunosc că mi-a plăcut. E puternic, pasează bine, a dat și goluri. Pare că și-a găsit un loc unde se simte bine. Dacă te uiți la CV, nu spune mare lucru, dar la Dinamo se simte foarte bine", a spus Florin Gardoș, la emisiunea VOYO Sport Live.

Martin Pascual (27 de ani) s-a remarcat prin aportul ofensiv impresionant. Fostul fundaș de la Mirandes și Rayo Vallecano a marcat 5 goluri în acest sezon pentru Dinamo.