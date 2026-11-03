Echipa pregătită de Nuno Campos este pe primul loc de câteva etape bune, după ce și-a învins rivalele în acest tur de campionat, iar acum se gândește la următoarea perioadă de mercato. La Dinamo ar putea urma câteva transferuri, dar și anumite plecări, ținând cont că au fost jucători pe care antrenorul portughez nu s-a bazat până acum.

Primul jucător care va pleca de la Dinamo este Devis Epassy (33 de ani), camerunezul care a fost titular în sezonul precedent în poarta echipei, dar care nu a prins niciun minut în această stagiune, după transferul lui Alaa Bellaarouch (24 de ani). Acesta nu a prins minute nici măcar în Cupa României, fiind preferat Alexandru Roșca (22 de ani).

Dinamo ar putea rămâne fără patru jucători din iarnă: Epassy, Mazilu, Mihai și Karamoko

De altfel, și Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a spus că sunt șanse bune ca acesta să plece în pauza competițională din iarnă, ținând cont că va intra în ultimele luni de contract.

Șanse bune pentru un transfer sunt și în dreptul lui Adrian Mazilu (21 de ani), care nu a reușit să-l impresioneze pe Nuno Campos. Adus cu surle și trâmbițe de la Brighton anul trecut, extrema dreaptă a jucat în Superliga doar din postura de rezervă, în șase partide, reușind să bifeze un singur gol.