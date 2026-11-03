EXCLUSIV Dinamo se poate despărți de patru jucători în iarnă!

Dinamo se poate despărți de patru jucători în iarnă! Superliga
SPORT.RO
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Dinamo este lider în Superliga României și fără înfrângere de trei luni și jumătate de la meciul pierdut la Ploiești în prima etapă, cu Petrolul, scor 1-0.

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plecări dinamoDinamoMamoudou KaramokoCristi MihaiAdrian MaziluDevis Epassy
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Echipa pregătită de Nuno Campos este pe primul loc de câteva etape bune, după ce și-a învins rivalele în acest tur de campionat, iar acum se gândește la următoarea perioadă de mercato. La Dinamo ar putea urma câteva transferuri, dar și anumite plecări, ținând cont că au fost jucători pe care antrenorul portughez nu s-a bazat până acum.

Primul jucător care va pleca de la Dinamo este Devis Epassy (33 de ani), camerunezul care a fost titular în sezonul precedent în poarta echipei, dar care nu a prins niciun minut în această stagiune, după transferul lui Alaa Bellaarouch (24 de ani). Acesta nu a prins minute nici măcar în Cupa României, fiind preferat Alexandru Roșca (22 de ani).

Dinamo ar putea rămâne fără patru jucători din iarnă: Epassy, Mazilu, Mihai și Karamoko

De altfel, și Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a spus că sunt șanse bune ca acesta să plece în pauza competițională din iarnă, ținând cont că va intra în ultimele luni de contract.

Șanse bune pentru un transfer sunt și în dreptul lui Adrian Mazilu (21 de ani), care nu a reușit să-l impresioneze pe Nuno Campos. Adus cu surle și trâmbițe de la Brighton anul trecut, extrema dreaptă a jucat în Superliga doar din postura de rezervă, în șase partide, reușind să bifeze un singur gol.

Internaționalul de tineret își dorește mai mult timp de joc, astfel că Dinamo ar putea lua în calcul varianta unui împrumut în iarnă. În aceeași situație se poate regăsi și Cristi Mihai (22 de ani), un alt jucător pentru care ”câinii” au plătit o sumă importantă anul trecut și care nu a prins minute sub comanda lui Nuno Campos.

Mijlocașul a bifat doar zece minute până acum în campionat, la care se adaugă încă două partide în Cupa României, cu Sporting Liești și Chindia Târgoviște.

Al patrulea jucător care ar putea pleca de la Dinamo în iarnă este Mamoudou Karamoko (27 de ani). Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, francezul nu se simte confortabil în ultima vreme la echipă, astfel că scenariul despărțirii este tot mai probabil. Oricum, nici staff-ul tehnic nu ar mai avea de gând să-l includă în planuri pentru a doua parte a sezonului.

Dinamo își păstrează primul loc

”Roș-albii” sunt din nou pe primul loc după victoria cu UTA Arad, scor 2-0. Dinamo are acum 33 de puncte și este la doar un punct distanță de Universitatea Craiova. Rapid completează podiumul, cu 30 de puncte.

În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș, în timp ce UTA Arad, care rămâne pe locul zece, va primi vizita Petrolului.

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