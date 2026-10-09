Universitatea Cluj vrea să dea două lovituri de imagine în perioada de mercato din iarnă: Nicolae Stanciu (33 de ani) și Andrei Burcă (33 de ani), doi jucători aflați de ani buni în circuitul echipei naționale, s-ar putea întoarce în Superliga României.

Amândoi evoluează în prezent în China, la echipe diferite, iar în iarnă ar urma să aibă discuții decisive pentru viitorul lor cu reprezentanții cluburilor la care activează. În cazul în care nu vor primi oferte pe măsura așteptărilor, cei doi se pot întoarce în România.

Ce se întâmplă cu transferurile lui Stanciu și Burcă la U Cluj

Radu Constantea, președintele celor de la Universitatea Cluj, a oferit ultimele detalii despre loviturile de imagine pe care le încearcă echipa ardeleană.

"Nu avem nicio noutate la ora actuală. Ei mai au 4 meciuri până la finalul sezonului din China și urmează să aibă discuții cu echipele unde evoluează. În funcție de ceea ce se va întâmpla la discuții și deciziile lor de a se întoarce sau nu în România, o să știm mai multe.

Avem și noi argumentele noastre, dacă vor decide să revină. Asta ține până la urmă de decizia lor de a continua în China sau nu. Nu știu pe ce s-a bazat domnul Cârțu (n.r. a declarat că Stanciu a semnat deja cu Universitatea Cluj).

Sigur, ne dorim să fie așa, dar nu este nimic stabilit. Decizia îi aparține lui Nicolae Stanciu și, în funcție de ceea ce se va întâmpla la discuțiile din China, va lua o hotărâre", a spus Constantea, potrivit digisport.ro.