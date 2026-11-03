NEWS ALERT Probleme la FCSB! Un titular ar putea ajunge de urgență pe mâna Marijanei Kovacevic: „Ruptură la gambă”

Probleme la FCSB! Un titular ar putea ajunge de urgență pe mâna Marijanei Kovacevic: „Ruptură la gambă” Fotbal intern
SPORT.RO
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Juri Cisotti (33 de ani) a părăsit terenul în prima repriză a partidei pierdute de FCSB pe terenul Universității Cluj, scor 0-1, în etapa a 14-a din SuperLigă.

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Juri CisottiFCSBSuperliga
Din articol

Mijlocașul italian a resimțit dureri musculare la gamba piciorului stâng în timpul confruntării cu ardelenii. Din cauza problemelor medicale, antrenorul Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a fost nevoit să-l schimbe pe parcursul primei părți a jocului cu Alexandru Stoian.

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Mihai Stoica, despre starea lui Juri Cisotti

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a precizat că fotbalistul este suspect de ruptură musculară și va rata partida din etapa viitoare cu Hunedoara. Dacă investigațiile vor arăta faptul că jucătorul poate fi tratat la Belgrad de Marijana Kovacevic, acesta va reveni pe gazon după pauza provocată de meciurile echipelor naționale, în intervalul 20-22 noiembrie. Dacă nu va putea fi pus pe picioare de Marijana, absența italianului se va prelungi până la începutul lunii decembrie, în weekend-ul 5-6 decembrie.

„Cisotti are o accidentare, cred că are o ruptură la gambă. Depinde acum, dacă poate interveni Marijana, va fi apt după întrerupere. Dacă nu, poate să lipsească două săptămâni după întrerupere. Cu Corvinul e exclus să joace. Oricum, trebuie să vedem dimensiunea accidentării, dacă poate interveni Marijana, dacă e pe tendon sau nu, deci vom vedea. Nu știm dacă pleacă acolo, depinde de zona în care e leziunea musculară”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

În actuala stagiune, mijlocașul cotat la 700.000 de euro, potrivit Transfermarkt, a bifat 18 prezențe și trei pase de gol pentru formația bucureșteană. În total, Juri Cisotti a adunat 92 de partide în tricoul celor de la FCSB, perioadă în care a marcat 13 goluri și a oferit 17 pase decisive.

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