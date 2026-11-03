De la o uzină de gaz demolată la un stadion de peste 32.000 de locuri. Povestea CBS Arena, arena lui Coventry City din Premier League

Mihai Stoica, despre starea lui Juri Cisotti

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a precizat că fotbalistul este suspect de ruptură musculară și va rata partida din etapa viitoare cu Hunedoara. Dacă investigațiile vor arăta faptul că jucătorul poate fi tratat la Belgrad de Marijana Kovacevic, acesta va reveni pe gazon după pauza provocată de meciurile echipelor naționale, în intervalul 20-22 noiembrie. Dacă nu va putea fi pus pe picioare de Marijana, absența italianului se va prelungi până la începutul lunii decembrie, în weekend-ul 5-6 decembrie.

„Cisotti are o accidentare, cred că are o ruptură la gambă. Depinde acum, dacă poate interveni Marijana, va fi apt după întrerupere. Dacă nu, poate să lipsească două săptămâni după întrerupere. Cu Corvinul e exclus să joace. Oricum, trebuie să vedem dimensiunea accidentării, dacă poate interveni Marijana, dacă e pe tendon sau nu, deci vom vedea. Nu știm dacă pleacă acolo, depinde de zona în care e leziunea musculară”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

În actuala stagiune, mijlocașul cotat la 700.000 de euro, potrivit Transfermarkt, a bifat 18 prezențe și trei pase de gol pentru formația bucureșteană. În total, Juri Cisotti a adunat 92 de partide în tricoul celor de la FCSB, perioadă în care a marcat 13 goluri și a oferit 17 pase decisive.