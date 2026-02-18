Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul care a semnat în urmă cu o lună, este pregătit să debuteze la FCSB. Israelianul va fi în lot la partida de luni cu Metaloglobus, a anunțat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei.

Ofri Arad, pregătit să debuteze la FCSB. Tănase și Thiam, așteptați să revină contra lui Metaloglobus

De asemenea, În aceste zile, Mamadou Thiam și Florin Tănase, care au suferit rupturi musculare, se tratează la Belgrad, iar ambii s-ar putea afla în lot pentru duelul cu Metaloglobus.

Mihai Stoica a oferit vești și despre Mihai Popescu, stoperul care a suferit în octombrie o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate, dar care s-a recuperat mult mai rapid decât era preconizat.

"Tănase și Thiam au plecat la Belgrad. Ar putea fi buni de joc de luni. Apt de joc va fi și Ofri Arad, care azi (n.r - marți) a dat testul de forță și l-a trecut, sută la sută. Sută la sută a luat și Mihai Popescu, care mai avea puțin și strica aparatul.

De mâine (n.r - miercuri), Ofri Arad intră cu echipa, iar Mihai Popescu va intra integrat, adică face parte din antrenament cu echipa, iar 10 zile va face și suplimentar. În 10 zile va face și el antrenamentul cu echipa cap-coadă", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

