Florin Prunea l-a atacat pe Mihai Stoica, după ce președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a criticat public pe Florentin Petre, antrenor secund la Dinamo.

Florin Prunea, atac la adresa lui Mihai Stoica

Petre a mers după fluierul final al partidei Dinamo - Unirea Slobozia 1-0 de luni să o înjure pe FCSB alături de ultrașii „câinilor”. Mai mult decât atât, a încercat să îl facă și pe Claudiu Niculescu, antrenorul ialomițenilor, să participe și el.

Mihai Stoica s-a arătat dezamăgit de comportamentul lui Florentin Petre, amintind că dinamovistul i-a mulțumit lui Gigi Becali pentru că i-a salvat viața. Florin Prunea i-a răspuns agresiv lui Stoica, numindu-l „agarici” și susținând că l-ar fi bătut pe oficialul campioanei en-titre dacă era în locul suporterului lovit cu ani în urmă de Stoica.

„Dar MM Stoica când i-a dat ăluia cu pumnul în gură? Acum îl văd pe «Mimi» Stoica că se ia de Petre. Băi, agariciule, păi dacă eram în locul suporterului ăla, îți dădeam eu ție una în scăfârlia aia!

«Mimi» Stoica ne dă nouă lecții de moralitate. Se ia el de Petre și el i-a dat ăluia un pumn în gură... A avut noroc că nu l-a prins pe unul ca lumea, să îl ia de acolo și să șteargă cu el pe jos. Cu agariciul acesta de MM Stoica.

Prunea către Stoica: „Nu îl cerți tu pe Florentin Petre”

Face el d-astea? Ciocul mic! Nu îl cerți tu pe Florentin Petre. S-a dus și peste Borcea la lojă, când i-a dat ăla un trabuc în nas și Nețoiu i-a dat la ficat. Făcea el pe teren: 'Borcea!' (n.r.- gesticulează cu pumnul).

El se dădea șmecher, să îi arate lui Bucșaru (n.r.- fost patron la Unirea Urziceni), cum face și cu Gigi acum. 'Fac eu!'. Ce faci, mă, tu, păcăliciule, agariciule? Îl ceartă el pe Florentin Petre...”, a declarat Florin Prunea, conform iamsport.ro.