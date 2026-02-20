EXCLUSIV Revelația confirmată din ATP: Mats Wilander a prezis, exclusiv pentru Sport.ro, că el va fi jucătorul care poate să îi bată pe Sinner și Alcaraz

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mats Wilander anticipa că acest jucător va fi capabil să îi învingă pe Sinner și Alcaraz. Sinner a fost deja tăiat de pe listă.

Mats Wilander are șapte titluri de mare șlem și destulă experiență pentru a anticipa din timp, în baza calităților arătate pe teren, dacă un tenismen are sau nu potențialul de a deveni câștigător în marile competiții ale „sportului alb.”

Fostul tenismen suedez a vorbit, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre Jakub Mensik (20 de ani, 16 ATP), cel mai bun jucător pe care l-a avut Republica Cehă, de la Tomas Berdych încoace.

Jakub Mensik, tenismenul pe care Cehia îl dorea în ATP, după „gălăgia” de jucătoare extraordinare din WTA

Jakub Mensik - ajuns la 20 de ani - este număr 16 mondial, are victorii obținute în detrimentul sârbului Novak Djokovic, în finala turneului ATP Masters 1000 de la Miami, respectiv în defavoarea lui Jannik Sinner, în sferturile competiției ATP 500 de la Doha.

Mats Wilander: „Aștept ca Mensik să devină puțin mai constant. E cu câțiva ani mai tânăr decât Sinner și Alcaraz.”

Într-un context în care a fost întrebat despre numele unor jucători care i-ar putea „deranja” și învinge pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, Mats Wilander l-a pomenit pe americanul Ben Shelton, dar s-a abătut și asupra numelui Jakub Mensik, sportiv promițător, mai ales în urma succesului bifat în Florida, anul trecut.

„Avem și jucătorul din Cehia, Mensik, care are un joc impunător. Aștept să devină puțin mai constant, dar e cu câțiva ani mai tânăr decât Sinner și Alcaraz, așa că trebuie să avem puțină răbdare cu Jakub, cu siguranță. Dar are jocul necesar să îi deranjeze pe Sinner și Alcaraz,” puncta expertul Eurosport, Mats Wilander, într-un interviu acordat Sport.ro înainte de ediția 2025 a Openului American.

Jakub Mensik, „puștiul-gigant” care supără concurența în ATP

De la 1,96 metri înălțime, Jakub Mensik privește cu mai multă claritate asupra propriei situații, în circuitul de elită al tenisului masculin.

Este capabil de servicii care taie în două atât liniile, cât și răbdarea adversarilor, aflați la retur. Împotriva lui Jannik Sinner, unul dintre cei mai buni tenismeni la retur, Mensik a servit 11 ași, în victoria semnată 7-6 (3), 2-6, 6-3, în faza ultimilor opt jucători a întrecerii din Qatar.

„E o victorie grozavă și sunt sigur că va avea un mare impact în țara mea, dar mâine am semifinală de jucat, așa că voi încerca să rămân concentrat. Voi vrea să mă recuperez cât de bine pot.

E un timp de sărbătorit, dar, după, mă voi duce la somn, iar mâine voi continua cu rutina mea zilnică. Sper să joc un tenis la fel de bun,” a punctat Mensik, conform Punto de break, după sfertul cu Jannik Sinner, înaintea duelului cu Arthur Fils (40 ATP), pentru un loc în finala de la Doha.

Specializat pe hard, Jakub Mensik se înscrie deja pe lista jucătorilor de luat în calcul pentru câștigarea US Open 2026, însă cert este că Sinner va căuta revanșa împotriva lui, iar Alcaraz - care l-ar putea întâlni, în premieră, în finala de la Doha - se va pregăti conștiincios, fără a mai putea invoca drept scuză factorul-surpriză adus de Mensik în ATP.

Toate competițiile de mare șlem ale tenisului sunt transmise de Eurosport și HBO Max.

