Mats Wilander are șapte titluri de mare șlem și destulă experiență pentru a anticipa din timp, în baza calităților arătate pe teren, dacă un tenismen are sau nu potențialul de a deveni câștigător în marile competiții ale „sportului alb.”

Fostul tenismen suedez a vorbit, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre Jakub Mensik (20 de ani, 16 ATP), cel mai bun jucător pe care l-a avut Republica Cehă, de la Tomas Berdych încoace.

Jakub Mensik, tenismenul pe care Cehia îl dorea în ATP, după „gălăgia” de jucătoare extraordinare din WTA

Jakub Mensik - ajuns la 20 de ani - este număr 16 mondial, are victorii obținute în detrimentul sârbului Novak Djokovic, în finala turneului ATP Masters 1000 de la Miami, respectiv în defavoarea lui Jannik Sinner, în sferturile competiției ATP 500 de la Doha.

Mats Wilander: „Aștept ca Mensik să devină puțin mai constant. E cu câțiva ani mai tânăr decât Sinner și Alcaraz.”

Într-un context în care a fost întrebat despre numele unor jucători care i-ar putea „deranja” și învinge pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, Mats Wilander l-a pomenit pe americanul Ben Shelton, dar s-a abătut și asupra numelui Jakub Mensik, sportiv promițător, mai ales în urma succesului bifat în Florida, anul trecut.

„Avem și jucătorul din Cehia, Mensik, care are un joc impunător. Aștept să devină puțin mai constant, dar e cu câțiva ani mai tânăr decât Sinner și Alcaraz, așa că trebuie să avem puțină răbdare cu Jakub, cu siguranță. Dar are jocul necesar să îi deranjeze pe Sinner și Alcaraz,” puncta expertul Eurosport, Mats Wilander, într-un interviu acordat Sport.ro înainte de ediția 2025 a Openului American.