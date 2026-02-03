Once Caldas a remizat acasă, pe ”Estadio Palogrande”, 1-1 cu Jaguares de Cordoba, într-un meci disputat ieri în cadrul etapei a patra din Apertura din Columbia.

Marcatorul gazdelor a fost, firesc, Dayro Moreno (40 de ani), fostul atacant al lui FCSB (pe atunci încă Steaua), care a deschis scorul în minutul 16 cu o execuție senzațională din afara careului, deviată însă atât cât trebuie de un adversar.

”Dayro Moreno își sporește propria legendă cu un gol senzațional”, a titrat publicația El Tiempo, care a subliniat că partida s-a jucat pe un ”teren noroios care a afectat prestația ambelor echipe”.

