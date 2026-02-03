VIDEO Dayro Moreno ”își sporește propria legendă cu un gol senzațional” în noroi! Și cu un pic de ajutor de la adversar

Cătălin Parfene
Fostul atacant de la FCSB, pe atunci încă Steaua, marchează la 40 de ani ca în tinerețe.

Dayro Moreno FCSB Steaua once caldas Radamel Falcao
Once Caldas a remizat acasă, pe ”Estadio Palogrande”, 1-1 cu Jaguares de Cordoba, într-un meci disputat ieri în cadrul etapei a patra din Apertura din Columbia.

Marcatorul gazdelor a fost, firesc, Dayro Moreno (40 de ani), fostul atacant al lui FCSB (pe atunci încă Steaua), care a deschis scorul în minutul 16 cu o execuție senzațională din afara careului, deviată însă atât cât trebuie de un adversar.

”Dayro Moreno își sporește propria legendă cu un gol senzațional”, a titrat publicația El Tiempo, care a subliniat că partida s-a jucat pe un ”teren noroios care a afectat prestația ambelor echipe”.

Oaspeții au egalat însă repede, prin Yan Mosquera (21).

Dayro Moreno are deja trei goluri în primele patru etape de campionat jucate în acest an și un total de 376 de reușite top-level în carieră (vezi mai jos lista), număr cu care își consolidează poziția de golgheter all-time al fotbalului columbian.

”Dayro, un marcator care nu obosește să sărbătorească, continuă să-și mărească diferența față de Falcao.

Indiferent de vreme sau de condițiile terenului, prezența lui Dayro Moreno pe teren garantează goluri și ocazii periculoase în fața porții adverse, așa cum atacantul a demonstrat-o și pe Palogrande, cu Jaguares, când a ajuns la 376 de goluri în fotbalul profesionist”, a notat și El Colombiano.

Cele 376 de goluri top-level marcate de Dayro Moreno, 13 dintre ele la Steaua/FCSB

169 de goluri la Once Caldas

57 de goluri la Atlético Nacional

50 de goluri la Tijuana

34 de goluri la Millonarios

22 de goluri la Bucaramanga

13 goluri la Steaua/FCSB (în perioada 2008-2010)

13 goluri la Junior

10 goluri la Talleres de Córdoba

4 goluri la Oriente Petrolero

3 goluri la naționala Columbiei

1 gol la Athletico Paranaense

Topul golgheterilor all-time din istoria Columbiei

1. Dayro Moreno (Once Caldas) - 376 de goluri

2. Radamel Falcao (Millonarios Bogota) - 356 de goluri

3. Victor Aristizabal (retras) - 346 de goluri

4. Carlos Bacca (Junior de Barranquilla) - 345 de goluri

* ”Goana” lui Dayro Moreno după recordul urmărit, acela de a deveni golgheterul all-time al Columbiei, a fost prezentată de Sport.ro încă din 2023 și updatată periodic.

Foto: Once Caldas

