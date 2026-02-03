ACS HC Buzău 2012 a urcat provizoriu pe primul loc în clasamentul Ligii Naționale de handbal masculin, după ce a învins-o pe CSM Sighișoara cu scorul de 38-29, luni seara, în Sala ''Romeo Iamandi'', în etapa a 14-a.

Mihajlo Mitic (foto, interul dreapta care împlinește chiar astăzi 29 de ani) și Alexandru Mihai Tărîță au marcat câte 7 goluri pentru buzoieni, iar Gabrielius Zanas Virbauskas a reușit 6 goluri.

De la oaspeți s-au evidențiat Danilo Glușak, cu 9 goluri, și Alexandru Ionuț Căpățână, cu 7 goluri.

HC Buzău - CSM Sighișoara 38-29

