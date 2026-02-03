ACS HC Buzău 2012 a urcat provizoriu pe primul loc în clasamentul Ligii Naționale de handbal masculin, după ce a învins-o pe CSM Sighișoara cu scorul de 38-29, luni seara, în Sala ''Romeo Iamandi'', în etapa a 14-a.
Mihajlo Mitic (foto, interul dreapta care împlinește chiar astăzi 29 de ani) și Alexandru Mihai Tărîță au marcat câte 7 goluri pentru buzoieni, iar Gabrielius Zanas Virbauskas a reușit 6 goluri.
De la oaspeți s-au evidențiat Danilo Glușak, cu 9 goluri, și Alexandru Ionuț Căpățână, cu 7 goluri.
HC Buzău - CSM Sighișoara 38-29
”🏆 Liga Zimbrilor – Etapa 14
📅 Luni, 02 februarie 2026
📍 Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, Buzău
🔢 HC Buzău – CSM Sighișoara: 38 – 29 (18 – 13)
🔥 Victorie spectaculoasă pentru Lupii Buzăului! Echipa noastră a controlat partida de la început până la final, oferind un joc solid, intens și plin de determinare în fața propriilor suporteri.
🤾♂️ Marcatori HC Buzău: Ionuț Broască - 1 gol, Edin Klis - 2 goluri, Zeljko Sukic - 2 goluri, Gabrielius Virbauskas - 6 goluri, Alexandru Tărîță - 7 goluri, Lukasz Gogola - 2 goluri, Bogdan Rață - 2 goluri, Mihajlo Mitic - 7 goluri, Didi Hrimiuc - 1 gol, Vitaly Komogorov - 3 goluri, Nemanja Grbovic - 4 goluri, Mihai Anton - 1 gol.
👏 Felicitări jucătorilor și staff-ului pentru această victorie importantă!
🙏 Mulțumiri speciale tuturor spectatorilor care au venit să susțină echipa și Peluzei Crâng, care a încurajat neîncetat „lupii” pe tot parcursul meciului!
🐺 HC Buzău rămâne lider în Liga Zimbrilor, cu 8 victorii din 11 meciuri și un total de 18 puncte.
Hai, Lupii! Continuăm împreună drumul spre performanță!
#HCBuzau #HCBZ #LupiiBuzaului #LigaZimbrilor”, a postat la final HC Buzău 2012.
Cum arată Top 5 din Liga Zimbrilor
1. ACS HC Buzău 18 puncte (11 jocuri)
2. CS Dinamo București 16 (10)
3. SCM Politehnica Timișoara 13 (10)
4. CSM București 13 (10)
5. CSM Vaslui 12 (10)
Info: Agerpres
Foto și video: HC Buzău 2012