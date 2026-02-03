Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid, primele trei clasate din Superliga, și-au asigurat practic o clasare în top 6 la finalul sezonului regulat. În schimb, pentru ultimele trei poziții de play-off luptă nu mai puțin de 8 echipe - FC Argeș, FC Botoșani, U Cluj, UTA Arad, Oțelul Galați, CFR Cluj, Farul și FCSB.



Scad șansele lui FCSB pentru accederea în play-off, chiar dacă a învins Csikszereda

FCSB, campioana en-titre, a câștigat în ultima rundă, 1-0 contra celor de la Csikszereda, însă nu a făcut vreun salt în clasament. Echipele aflate în preajma locurilor de play-off și-au câștigat și ele meciurile, iar misiunea bucureștenilor se complică.



Statisticienii de la Football Meets Data cotează cu doar 17,8% șansele lui FCSB de a se califica în play-off. La ora actuală, pe lângă Craiova, Rapid și Dinamo, favorite pentru accederea în play-off sunt FC Argeș, U Cluj și FC Botoșani, toate cu șanse estimate de peste 50%.



CFR Cluj, cea mai în formă echipă din Superliga, cu 5 victorii în ultimele 5 etape, este văzută cu o probabilitate de 28,4% de a intra în play-off, mai mult decât FCSB.

