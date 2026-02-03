FOTO FCSB, 82% în play-out! Calculele specialiștilor cu șase etape rămase din sezonul regulat

FCSB, 82% în play-out! Calculele specialiștilor cu șase etape rămase din sezonul regulat Superliga
Șase etape au mai rămas de disputat din sezonul regulat al Superligii, iar lupta pentru ultimele locuri care duc în play-off este una încinsă.

FCSBCFR ClujU ClujRapidDinamoUniversitatea CraiovaFC ArgesFC Botosani
Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid, primele trei clasate din Superliga, și-au asigurat practic o clasare în top 6 la finalul sezonului regulat. În schimb, pentru ultimele trei poziții de play-off luptă nu mai puțin de 8 echipe - FC Argeș, FC Botoșani, U Cluj, UTA Arad, Oțelul Galați, CFR Cluj, Farul și FCSB.

Scad șansele lui FCSB pentru accederea în play-off, chiar dacă a învins Csikszereda

FCSB, campioana en-titre, a câștigat în ultima rundă, 1-0 contra celor de la Csikszereda, însă nu a făcut vreun salt în clasament. Echipele aflate în preajma locurilor de play-off și-au câștigat și ele meciurile, iar misiunea bucureștenilor se complică.

Statisticienii de la Football Meets Data cotează cu doar 17,8% șansele lui FCSB de a se califica în play-off. La ora actuală, pe lângă Craiova, Rapid și Dinamo, favorite pentru accederea în play-off sunt FC Argeș, U Cluj și FC Botoșani, toate cu șanse estimate de peste 50%.

CFR Cluj, cea mai în formă echipă din Superliga, cu 5 victorii în ultimele 5 etape, este văzută cu o probabilitate de 28,4% de a intra în play-off, mai mult decât FCSB.

Foto: Football Meets Data

Cu cine va mai juca FCSB până la finalul sezonului regulat

  • FC Botoșani (acasă)
  • Oțelul Galați (deplasare)
  • Universitatea Craiova (deplasare)
  • Metaloglobus (acasă)
  • UTA Arad (deplasare)
  • U Cluj (acasă)
