Alexandru Hațieganu
Naționala Under 15 a jucat primul meci internațional.

Lucian Mezei
Echipa națională Under 15 a României a câștigat astăzi prima partidă jucată în compania selecționatei similare a Moldovei, debutul internațional al acestei reprezentative.

A fost 3-1 în meciul disputatla Centrul Național de Fotbal de la Buftea.

Lucian Mezei, tehnician campion la juniori cu Dinamo și FCSB, a jucat la Sportul Studențesc alături de Răzvan Lucescu, Bogdan Andone sau Marius Șumudică

Selecționerul naționalei U15 este Lucian Mezei, fost antrenor, printre altele, la FCSB 2 și Dinamo 2, și campion la juniori cu ambele echipe rivale.

Lucian Mezei (50 de ani) este acum un tehnician cu rezultate remarcabile la nivel de juniori, unde a câștigat titlul atât cu Dinamo, cât și cu FCSB. 

Dar el a fost și un fotbalist apreciat în prima ligă, unde a jucat în anii '90 la Sportul Studențesc alături de nume ca Răzvan Lucescu, Bogdan Andone sau Marius Șumudică.

România U15 - Moldova U15 3-1 la debutul internațional al micilor ”tricolori”

Au marcat: Broinaș (16 - din penalty), Todea (39), Mantu (64) / Gafeli (22)

ROMÂNIA U15: 1. Ilaș – 2. I. Călin, 4. Murgu (15. Buzdun, 58), 5. A. Maximilian (Cpt), 3. Corneliu – 6. T. Todea, 9. Broinaș (19. D. Demeter, 58) – 7. Mantu (18. Puți, 69), 10. D. Diniță (8. Ficău, 41), 16. Buică – 11. Heim (22. E. Bud, 58). 

Antrenor: Lucian Mezei.

MOLDOVA U15: 1. Tîncovan – 2. Sucner (13. Chirița, 41), 4. Moțpan (21. Andriuța, 63), 3. Mardare (14. Cotorobai, 63), 5. Frunză (15. Băluță, 50) – 8. Tudos (18. Brânză, 58), 6. Palici (20. Nicorici, 63), 10. Condrat (Cpt) (16. Tcaci, 53) – 7. Pascaln (19. Basiul, 41), 9. Gafeli (22. Țerna, 41), 11. Romandaș (17. Fesyuk, 58). 

Antrenor: Vlad Goian.

Al doilea amical România - Moldova se va disputa joi, 23 octombrie, la Tunari, de la ora 11:00.

Lotul României U15 convocat de selecționerul Lucian Mezei

Portari

Matei Ene (Sepsi OSK), Emanuel Ilaș (CFR Cluj);

Fundași

Ionuț Călin (Steaua București), Ioan Ciucardel (Universitatea Craiova), Alin Pietraru (Inter | Italia), Maximilian Anghel (Universitatea Craiova), Emanuel Murgu (Rapid), Raul Buzdun (Universitatea Craiova), Ionuț Muscalu (Steaua București), Eduard Corneliu (CS Dinamo);

Mijlocași

Tudor Todea (ACS Târgu Mureș 1898), Șerban Broinaș (Inter | Italia), David Demeter (Sepsi OSK), Valentin Mantu (Fiorentina | Italia), Alin Ficău (FC Bacău), David Alexandru Diniță (SC Dinamo 1948), Cristian Buică (Farul Constanța), Ianis Puți (CFR Cluj);

Atacanți

Gabriel Bud (UTA Arad), Alexander Heim (CSC Ghiroda și Giarmata Vii).

Foto: FRF

