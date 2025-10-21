Într-un moment în care, la FCSB, atacanți precum Alibec (34 de ani) și Thiam (30 de ani) dezamăgesc, meci de meci, având două goluri împreună în tot sezonul actual, un fost vârf al roș-albaștrilor face furori în Asia.

Vorbim despre Andrea Compagno (29 de ani), care a fost gonit de la echipă de patronul Gigi Becali, deși avea cifre foarte bune, la FCSB: 55 de meciuri, 20 de goluri. Chiar și așa, latifundiarul din Pipera a „reușit“ să-l devalorizeze, dându-l la chinezii de la Tianjin Jinmen Tiger pentru doar 120.000 de euro (!), în februarie 2024. Asta deși, la momentul respectiv, cota lui Compagno, potrivit transfermarkt.com, era de 2,3 milioane de euro!

Practic, această afacere falimentară a lui Gigi Becali, nu doar că a lăsat echipa fără un vârf bun, dar a făcut ca FCSB să piardă și un jucător pe care, dacă l-ar fi vândut la momentul potrivit, ar fi putut încasa o sumă frumoasă.

Compagno, o „mașină de goluri“ în Asia

Dacă FCSB s-a tot chinuit să găsească un al doilea vârf autentic, pe lângă Bîrligea, după vânzarea lui Compagno, în schimb, italianului i-a mers de la excelent în sus după ce a părăsit România. Dovadă și cele 37 de goluri pe care le-a înscris de atunci pentru Tianjin Jinmen Tiger (China) și pentru Jeonbuk Hyundai (Coreea de Sud). Cu a doua formație, Compagno tocmai a devenit campion în K-League, a doua cea mai puternică întrecere fotbalistică din Asia, după cum Sport.ro a arătat aici.

Cu astfel de cifre, Compagno și-a mărit și cota de piață. Mult peste nivelul la care era, la FCSB! În decembrie 2024, pe când era în China, italianul ajunsese să valoreze 3,5 milioane de euro. Cu 1,2 milioane peste cota sa de piață, atunci când a părăsit FCSB!

Astăzi, Compagno valorează „doar“ 2,8 milioane de euro din postura de al doilea golgheter al celor de la Jeonbuk Hyundai. Foarte probabil însă, la următoarea actualizare a cotelor de pe transfermarkt.com valoarea sa de piață va înregistra o creștere spectaculoasă, după performanțele pe care le-a avut în acest sezon de K-League.

