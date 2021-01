"Se antrena 8 ore pe zi, manca la caserola si se schimba la baraca!" Dezvaluiri nestiute din cariera ultimului jucator transferat de FCSB! Momentele dificile prin care a trecut

FCSB a ajuns la un acord pentru transferul lui Denis Harut (21 de ani) si mutarea urmeaza sa fie oficializata in curand.

La doar un an si jumatate dupa ce s-a transferat la Botosani, Denis Harut face un nou salt important in cariera si urmeaza sa semneze cu FCSB.

Fundasul era adus de Botosani in iulie 2019, de la Poli Timisoara, echipa care l-a crescut.

Marius Croitoru, antrenorul lui Botosani, are numai cuvinte de lauda la adresa lui Harut si a dezvaluit si cateva momente dificile din ascensiunea fotbalistului:

"Eu il stiam de foarte mult timp, de cand era junior la Timisoara. Am crezut foarte mult in el.

El a avut momente foarte dificile la Timisoara. Se antrena 8 ore pe zi, manca la caserola, se schimba la baraca. Sunt lucruri care te pot afecta. N-as vrea sa arunc toata vina in carca unui club, dar sunt oameni care se pot juca cu soarta unor copii.

El a avut un contract si n-a vrut sa-si micsoreze salariul cand Timisoara a retrogradat in Liga 2 si a fost trimis sa se antreneze singur 8 ore pe zi pentru ca avea un contract de munca de 8 ore.

Facea antrenament 4 ore, apoi pauza, dupa care revenea si se antrena din nou 4 ore. Nimeni nu poate simti ce a simtit acest copil. Eu cred foarte mult in el. Noi descoperim jucatori talentati si ii vindem mai departe", a spus Marius Croitoru la Digisport.

Marius Croitoru: "Harut trebuie sa ajunga la nationala mare!"

700.000 de euro urmeaza sa incaseze Botosani in schimbul lui Harut, moldovenii urmand sa pastreze si 20% dintr-un viitor transfer al fotbalistului.

In primavara, Harut va evolua alaturi de Romania U21 la Campionatul European, insa Marius Croitoru il vede in curand la nationala mare:

"El ajunsese la un moment in care trebuia sa faca un pas in fata, sa aiba meciuri internationale, sa ajunga la nationala mare. Eu il vad fundas central, acolo va juca in viitor.

Nu aveam in calcul plecarea lui la FCSB, eu il vedeam in strainatate, dar asta e viata", a mai spus Croitoru.