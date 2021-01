BREAKING NEWS | Ce se intampla cu transferul lui Harut la FCSB! Dezvaluiri de ULTIMA ORA despre oferta Universitatii Craiova 

Gigi Becali a anuntat joi seara ca patronul Universitatii Craiova ar fi incercat sa puna piedici in calea transferului lui Denis Harut la FCSB.

"Iftime spune ca ii da Craiova mai mult. Eu ii dau 600.000, nu mai mult", a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Patronul celor de la FC Botosani a respins aceasta idee si a declarat ca nu exista nicio oferta din partea oltenilor pentru Harut. Valeriu Iftime a adaugat ca fotbalistul este aproape plecat la FCSB, singurele detalii care mai trebuie rezolvate tinand de cateva mii de euro.

"Eu am vorbit aseara cu Gigi Becali. Va rog sa ma credeti ca nu am nicio discutie cu Mihai Rotaru pentru Harut, nu stiu cum de a fost el implicat in aceasta discutie dintre noi si nici nu stiu ce a vorbit impresarul care intermediaza afacerea cu Gigi Becali. Dar eu nu i-am zis nimic de domnul Rotaru lui Gigi Becali. Nu am primit nicio propunere pentru Harut de la Mihai Rotaru.

Din punctul meu de vedere, eu zic in continuare ca suntem aproape intelesi cu Gigi Becali pentru Harut. Este totusi vorba de o diferenta de cateva mii de euro, iar domnul Becali sunt sigur ca poate sa rezolve acesta diferenta. Din cate stiu eu, Harut este inteles cu FCSB. Am discutat cu Harut si mi-am dat seama de acest lucru dupa modul in care mi-a vorbit.

Eu cred ca acea mica diferenta de bani, pe care inca discut cu Gigi, poate să fie rezolvata. De asta va tot spun ca suntem aproape intelesi. Cam imi dau eu seama de ce a spus Gigi Becali de Rotaru, deoarece lui Gigi ii place sa o dea asa cu manta. Dar eu consider ca noi doi suntem aproape intelesi", a declarat Valeriu Iftime, potrivit ProSport.