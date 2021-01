BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Ce spune Iftime despre transferul lui Harut! Detaliile momentului: toate cifrele afacerii

Valeriu Iftime spune ca transferul lui Denis Harut se poate finaliza abia la sfarsitul saptamanii.

Patronul lui FC Botosani e multumit de pretul obtinut. Becali da 600 000 de euro si 20% dintr-un transfer ulterior. Procentul acceptat de Becali e marea speranta a lui Iftime, care e convins ca fundasul dreapta de 21 de ani se va vinde scump din Romania.

"Si eu astept transferul! Am avut o discutie destul de aplicata cu domnul Becali ieri, suntem intr-o zona a intelegerii .Becali accepta pretul pe care-l cer eu, mai e vorba si de fotbalist, nu e un baiat foarte exigent. Daca se pune totul cap la cap, s-ar putea ca pana duminica sa se faca acest transfer. Deocamdata nu e finalizat. Imi pare rau ca-l dau.

Oferta e mare, e buna. E in piata, azi se vand greu fotbalistii. Un copil cand are speranta, ideea sau convingerea ca ajunge la FCSB isi schimba un pic din atitudine. N-a facut-o Denis pana acum, dar e clar ca-i place, e motivat sa plece de la noi, n-am cum sa ma pun impotriva acestui curent. Imi pare rau ca pleaca, l-am crescut un an si jumatate. L-am luat de la Timisoara cand primea un sandwich pe zi si alerga 8 ore urmarit de bodyguarzi. Va avea un progres extraordinar. Cred ca e o afacere buna si pentru noi, si pentru FCSB. Ma multumeste nu suma de transfer, ci procentele pe care le am!", a spus Iftime pentru www.sport.ro.