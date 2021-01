Anuntul MOMENTULUI in cazul transferului lui Harut la FCSB: "S-a razgandit! Se ajunsese la un acord!" Care este oferta facuta de Becali

Denis Harut (21 ani) este unul dintre jucatorii doriti de Gigi Becali.

Fundasul lui Botosani se afla pe lista de interes a lui Gigi Becali, iar oficialii celor doua cluburi au demarat negocierile si ajunsesera la un acord, insa totul s-a blocat.

Agentul jucatorului a confirmat ca Valeriu Iftime si Gigi Becali au ajuns la o intelegere, insa patronul lui Botosani s-a razgandit ulterior.

"Sunt cazute negocierile, s-au blocat deocamdata. Domnul Iftime a dat ok-ul, apoi s-a razgandit, acum sunt blocate tratativele. Nu e diferenta mare intre suma ceruta de domnul Iftime si cea oferita de Gigi Becali.

La un moment dat, s-a ajuns la un acord, apoi domnul Iftime s-a razgandit. Undeva la 600 000 de euro era suma atunci pentru care au ajuns la un acord partile", a spus Florin Vulturar pentru Digi Sport.

In acest sezon, Harut a jucat 15 meciuri in toate competitiile pentru Botosani. Fundasul moldovenilor a debutat in toamna si pentru nationala de tineret a lui Adrian Mutu, alaturi de care s-a calificat la Campionatul European U21. Harut a inscris si un gol in victoria cu Malta U21, 3-0.