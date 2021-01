BREAKING NEWS: Craiova incearca sa-l FURE pe Harut! Becali a intrat in direct si a spus tot: "Eu mai mult nu ofer!" Reactia lui Iftime: "La revedere! 800 000 de euro e ultimul pret"

Gigi Becali spune ca au aparut complicatii la transferul lui Denis Harut (21 de ani).

Patronul FCSB e dispus sa dea 600 000 de euro si sa-i lase Botosaniului 20% din urmatorul transfer. Desi partile pareau intelese, exista inca mai multe piedici in calea transferului. Una dintre ele e o propunere de ultima ora venita de la Craiova, sustine Gigi Becali.

"Spune Iftime ca ii da Craiova mai mult. Eu ii dau 600 000, nu mai mult", a spus Becali la Digisport.

Iftime respinge scenariul avansat de Gigi si sustine ca neintelegerile ar proveni de la suma de transfer, nu de la o propunere care nu exista din partea Craiovei.

"Oferta de la FCSB e aproximativ ce ne dorim! Inca nu e ceea ce am cerut noi, dar sper sa jucam fair pana la final. Eu am cerut ceva, am vorbit ieri si i-am zis cat cerem. Nu mai pot sa negociez mult de acolo. Se pare ca Harut a inteles si e impacat cu gandul ca ar putea pleca de la FCSB. Nu pleaca decat in conditiile in care domnul Becali respecta ultima noastra discutie. I-am zis eu de Craiova? Daca nu da pretul pe care l-am cerut, la revedere. Respect ambele cluburi.

Ce ma deranjeaza e urmatorul fapt: ca se face acum ca sa par eu ca sunt cu picioarele in sus in toata treaba asta. Ii transmit domnului Becali: 800 000 de euro - ultimul pret. Si 20% din uratorul transfer! A primit acordul nostru sa discute cu Harut, el a acceptat conditiile, dar trebuie sa se inteleaga si cu noi. Harut e jucator de echipa nationala, cred ca pretul lui o sa fie mai mare in vara", a comentat Iftime.