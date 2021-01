Rasturnare de situatie! Detalii de ultima ora despre transferul lui Harut: Iftime tocmai a anuntat ca SE FACE! Cat plateste FCSB

Intrate aseara in impas, negocierile pentru trecerea lui Harut la FCSB par au revenit pe drumul cel bun!

17:39 Valeriu Iftime la Digisport: "Se va transfera 100% la FCSB, cred. N-am semnat contractul, dar lucrurile sunt organizate. Nu stiu ce se mai poate intampla ca sa nu aiba loc transferul. Virtual, am batut palma. Am batut pumnul, ca e pandemie. 700 000 de euro plus procente, da, sigur ca da. Avem 20% din procente."

17:03 Patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, spune ca mai rame doar ca partile sa semneze actele. Ieri, Iftime anuntase ca nu va cobori sub 800 000 de euro, dar pana la urma se va multumi cu 600 000 si 20% dintr-un viitor transfer.

"M-am inteles, in linii mari, cu domnul Becali. Au ramas cei de la club sa parafeze documentele", a spus Iftime pentru gsp.ro.

Becali dezvaluise ca si Craiova a in licitatia pentru Harut: "A spus Iftime ca ii da mai mult Craiova. Foarte bine, eu nu mai urc oferta. Raman banii despre care am zis, 600 000!"

Denis Harut s-a inteles deja cu FCSB asupra detaliilor viitorului sau contract.