FK Csikszereda, locul 14 în Superligă, a mai anunțat o achiziție în această iarnă: mijlocașul ofensiv brazilian, care poate juca și extremă, Gustavo dos Santos Cabral, în vârstă de 24 de ani.

”🇷🇴 Bine ai venit, Gustavo dos Santos Cabral!

🤝 Lotul echipei noastre de seniori din Superligă, aflată în cantonament în Turcia, s-a întărit cu un talent brazilian promițător: am ajuns la un acord cu Gustavo dos Santos Cabral, în vârstă de 24 de ani.

⚽ Pe Gustavo ne vom putea baza atât ca jucător de bandă, cât și ca mijlocaș ofensiv. El sosește de la formația Vila Nova, iar în sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut în liga a treia braziliană, la CS Alagoano.

Mult succes în culorile FK Csíkszereda, Gustavo!”, au postat ciucanii, aflați în această perioadă într-un cantonament desfășurat în Belek, Turcia.

Gustavo, titular în primul amical al iernii pentru Csikszereda, 0-0 cu Nyiregyhaza

