FK Csikszereda, locul 14 în Superligă, a mai anunțat o achiziție în această iarnă: mijlocașul ofensiv brazilian, care poate juca și extremă, Gustavo dos Santos Cabral, în vârstă de 24 de ani.
”🇷🇴 Bine ai venit, Gustavo dos Santos Cabral!
🤝 Lotul echipei noastre de seniori din Superligă, aflată în cantonament în Turcia, s-a întărit cu un talent brazilian promițător: am ajuns la un acord cu Gustavo dos Santos Cabral, în vârstă de 24 de ani.
⚽ Pe Gustavo ne vom putea baza atât ca jucător de bandă, cât și ca mijlocaș ofensiv. El sosește de la formația Vila Nova, iar în sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut în liga a treia braziliană, la CS Alagoano.
Mult succes în culorile FK Csíkszereda, Gustavo!”, au postat ciucanii, aflați în această perioadă într-un cantonament desfășurat în Belek, Turcia.
Gustavo, titular în primul amical al iernii pentru Csikszereda, 0-0 cu Nyiregyhaza
Ieri, în primul meci amical disputat, Csikszereda a terminat la egalitate, 0-0, cu Nyíregyháza Spartacus, formație care evoluează în prima ligă maghiară.
Au jucat titulari: Simon – Bloj, Csürös, Palmeş, Pászka – Veres (csk), Végh, Bödő – Gustavo, Eppel, Bota.
În a doua repriză, antrenorul principal Robert Ilyes i-a folosit pe: Pap – Bloj (Bettini, 62.), Čelič, Palmeş (csk), Bencze – Dusinszki, Végh (Csürös, 62.), Brügger – Szalay, Tóth-Pál, Gustavo (Novelli, 56).
FK Csikszereda, trei transferuri într-o zi
Gruparea din Miercurea Ciuc transferase marți nu mai puțin de trei jucători.
Mai întâi, a fost anunțat transferul fundaşului dreapta argentinian Mariano Bettini, care deţine şi cetăţenia italiană, format la Boca Juniors.
Apoi, ciucanii au anunțat achiziția lui Wilhelm Loeper, jucător suedez de banda dreaptă.
Între cele două transferuri oficializate de Csikszereda, echipa bulgară Botev Vratsa a anunțat despărțirea de fundașul central kosovaro-elvețian Arian Kabashi, transferat și el de gruparea din Superligă.
