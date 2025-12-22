Tehnicianul ciucanilor și-a făcut praf jucătorii pentru modul în care s-au prezentat la ultima partidă din 2025, acuzându-i de lipsă de bărbăție și anunțând o curățenie generală în lot în pauza de iarnă.



Imaginile de la finalul partidei din Bănie l-au surprins pe Ilyeș împietrit pe marginea terenului, privind în gol tabela care arăta o diferență zdrobitoare. Tehnicianul nu și-a menajat deloc elevii la flash-interviu, sugerând că mulți dintre ei au intrat pe teren cu gândul direct la vacanță, ignorând complet miza unui duel cu liderul Superligii.



„Atitudinea câtorva jucători care poate, cu gândul, sunt în vacanță... A fost... poate neputință, dar nici n-au vrut. Adică, să te prezinți în asemenea hal la un meci, când știi că joci împotriva Craiovei... și am pregătit foarte bine meciul. Să lăsăm atâtea spații e ceva de neimaginat. Altceva nu pot să comentez.



Valoarea lotului Craiovei și-a spus cuvântul până la urmă, cam asta e diferență... trebuie să recunoaștem, între cele două grupuri. Dar, cum am spus, nu pot să trec cu vederea atitudinea. Pentru că, până la urmă, fotbalul este un joc bărbătesc. Și când intri într-un duel, când sari la cap, trebuie să câștigi un duel. Când pui piciorul la o minge, trebuie să câștigi un duel. Dar când nu pui piciorul ca lumea la minge, [sau] măcar să sară mingea la tine, atunci înseamnă că n-ai avut atitudine.



Sunt mulți jucători care au venit în campionatul României și cred că joacă din glezne. Uite că nu-i așa! Și de când au venit, le-am spus la toată echipa: campionatul fotbalului românesc este unul foarte dificil. Deci dacă nu te supui jocului bărbătesc, n-ai nicio șansă. În seara asta chiar... chiar nu pot să evidențiez [niciun jucător]”, a spus Robert Ilyeș.



Urmează excluderi din lot



Umilința cu Craiova va lăsa urme adânci în vestiarul ciucanilor. Ilyeș a catalogat seara drept un „coșmar” și a confirmat că urmează decizii radicale împreună cu conducerea clubului.



„A fost un coșmar, din păcate... Dar, da, prea multe probleme. Bine că vine vacanța, bine că ne putem așeza împreună cu conducerea. Nu prea avem, de fapt, mult timp, avem două săptămâni să punem la punct niște lucruri și sperăm să ne întoarcem cu o altă față anul viitor. Nu știu, trebuie să evaluăm tot ce am făcut în turul campionatului, până la etapa 21, și să vedem ce decizii luăm împreună cu conducerea. Pentru că, trebuie să recunoaștem, trebuie să luăm niște decizii dure”, a avertizat Ilyeș.

