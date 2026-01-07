FK Csikszereda, locul 14 în Superligă, a transferat marți nu mai puțin de trei jucători.

Mai întâi, a fost anunțat transferul fundaşului dreapta argentinian Mariano Bettini, care deţine şi cetăţenia italiană, format la Boca Juniors:

”🇷🇴🤝 Bine ai venit, Mariano Bettini!

👉 Am ajuns la un acord cu jucătorul argentinian, posesor și al cetățeniei italiene, Mariano Bettini, care s-a alăturat echipei noastre masculine de Superligă în cantonamentul din Turcia.

⚽ Fotbalistul în vârstă de 29 de ani reprezintă un plus pe postul de fundaș dreapta. Născut la Buenos Aires și format la celebra academie a clubului Boca Juniors, Bettini a evoluat până acum în principal în Primera Nacional, liga a doua din Argentina, unde a bifat 129 de meciuri și a adunat peste 10.000 de minute de joc. La FK Csíkszereda va avea prima experiență din fotbalul european.

Mult succes în tricoul roș-negru, Mariano!”, a precizat clubul din Superligă.

Wilhelm Loeper, extremă dreapta din Suedia

