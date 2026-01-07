FK Csikszereda, locul 14 în Superligă, a transferat marți nu mai puțin de trei jucători.
OFICIAL FK Csikszereda, de neoprit! Trei transferuri într-o zi
Gruparea din Miercurea Ciuc luptă pentru evitarea retrogradării.
Mariano Bettini, fundaș dreapta argentinian
Mai întâi, a fost anunțat transferul fundaşului dreapta argentinian Mariano Bettini, care deţine şi cetăţenia italiană, format la Boca Juniors:
”🇷🇴🤝 Bine ai venit, Mariano Bettini!
👉 Am ajuns la un acord cu jucătorul argentinian, posesor și al cetățeniei italiene, Mariano Bettini, care s-a alăturat echipei noastre masculine de Superligă în cantonamentul din Turcia.
⚽ Fotbalistul în vârstă de 29 de ani reprezintă un plus pe postul de fundaș dreapta. Născut la Buenos Aires și format la celebra academie a clubului Boca Juniors, Bettini a evoluat până acum în principal în Primera Nacional, liga a doua din Argentina, unde a bifat 129 de meciuri și a adunat peste 10.000 de minute de joc. La FK Csíkszereda va avea prima experiență din fotbalul european.
Mult succes în tricoul roș-negru, Mariano!”, a precizat clubul din Superligă.
Wilhelm Loeper, extremă dreapta din Suedia
Apoi, ciucanii au anunțat achiziția lui Wilhelm Loeper, jucător suedez de banda dreaptă:
”🇷🇴 👉 Clubul nostru a ajuns la un acord cu suedezul Wilhelm Loeper.
Jucătorul în vârstă de 27 de ani, născut la Stockholm, a evoluat pe flancul drept, la mijlocul terenului și ca extremă dreaptă, acumulând experiență în ultimii cinci ani în prima și a doua ligă suedeză, la formația Helsingborgs.
Mult succes în culorile FK Csíkszereda, Wilhelm!”.
Arian Kabashi, fundaș central kosovar născut în Elveția
Între cele două transferuri oficializate de Csikszereda, echipa bulgară Botev Vratsa a anunțat despărțirea de fundașul central Arian Kabashi, transferat și el de gruparea din Superligă.
Kabashi, 29 de ani, este un fost internațional de tineret kosovar născut în Elveția.
Pe lista lui FK Csikszereda în această iarnă se mai află și câțiva jucători maghiari cu experiență din campionatul Ungariei.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News