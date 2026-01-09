FK Csikszereda are de tras pentru a se salva de la retrogradare. Începe anul pe locul 14 din 16 echipe în Superliga României, cu patru eșecuri la rând. Astfel, în această iarnă, Robert Ilyeș va face multe schimbări de lot, iar Sport.ro a anunțat o parte dintre ele, dintre plecările care vor fi consemnate. Robert Ilyeș e foarte supărat după ultimele meciuri ale FK Csikszereda în Superliga.

Ungurii de la Kazincbarcikai SC îl vor pe fundașul Janos Ferenczi

Concret, de la FK Csikszereda nu va pleca doar mijlocașul ofensiv Balint Szabo (24 de ani), despre care a anunțat chiar Ilyeș că se va despărți! Pe listă se mai află/ s-au mai aflat, din informațiile obținute de site-ul nostru, și David Kelemen (33 de ani, fundaș central, de mai bine de trei ani la echipă) sau Norbert Kajan (21 de ani, fundaș dreapta, împrumutat în vară de la Ferencvaros).

Spre deosebire de Szabo, Kelemen și Kajan au jucat foarte puțin, astfel că decizia lui Ilyeș nu este una surprinzătoare. Luat în calcul de o eventuală reziliere este și Szabolcs Szilagyi (22 de ani, mijlocaș central), care nici el nu l-a convins pe Ilyeș cu evoluțiile din această întrecere.

În plus, Szilagyi nici nu a fost parte din lotul ciucanilor în ultimele dueluri din 2025, până la intrarea în pauza de iarnă.

Janos Ferenczi, legitimat la FK Csikszereda, dorit de Kazincbarcikai SC

Recent, în presa din Ungaria a apărut informația conform căreia Janos Ferenczi, fundaș stânga maghiar, în vârstă de 34 de ani, este de mare interes pentru formația din prima ligă a Ungariei - Kazincbarcikai SC.

El a jucat destul de mult în prima parte a stagiunii pentru FK Csikszereda, în 17 partide, dar a bifat trei apariții și în Cupa României. De altfel, în Cupa României el a și marcat un gol. Până să ajungă la FK Csiskzereda, în vara anului 2025, apărătorul a fost legitimat toată cariera la Debrecen.

