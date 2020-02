Informatii de ULTIMA ORA despre starea lui Perovic dupa INTRAREA CRIMINALA a lui Cristea! Ce diagnostic a primit jucatorul

UPDATE 21:03

"Din ceea ce am vazut in prima faza Perovic isi pierduse cunostinta , fapt pentru care va fi atent monitorizat in urmatoarele zile in vederea stabilirii cu exactitate a posibilelor traume si simptome secundare acestei lovituri primite. Este probabil ca in astfel de cazuri memoria, reflexele, echilibrul si comportamentul sa fie alterate in urmatoarele 24 chiar 48 ore", a declarat Adrian Motoaca, fostul doctor al dinamovistilor, in exclusivitate pentru www.sport.ro

Informatii de ULTIMA ORA despre starea lui Perovic. Sursele www.sport.ro au aflat ca jucatorul "cainilor" ar urma sa ramana 48 de ore spitalizat iar fostul doctor al lui Dinamo, Adrian Motoaca, l-a diagnosticat pe atacant: comotie cerebrala. Astfel de traumatisem sunt frecvente in Box sau MMA.

Conform surselor, Perovic mai primise o astfel de lovitura in urma cu doua zile, la antrenamente.

Slavko Perovic a ramas inert pe teren in minutul 44 al meciului, dupa ce Lucian Cristea l-a lovit in cap cu gheata. Jucatorul ros-albastrilor incerca sa devieze mingea, in timp ce atacantul "cainilor" a incercat sa o degajeze cu capul.

In urma contactului, Perovic a ramas inert pe teren si a fost necesara interventia ambulantelor, care l-au transportat la spital.

