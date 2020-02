"Haideti sa fugarim impreuna cainii!" Reactia in miez de noapte a lui MM Stoica dupa ce a cantat cu ultrasii impotriva celor de la Dinamo! Ce a putut sa spuna managerul sportiv al celor de la FCSB

Ce a scris MM pe retelele de socializare.

Peluza Nord si Peluza Ros-Albastra au venit la antrenamentul celor de la FCSB, inainte de meciul cu Dinamo din aceasta seara. Galeria, in frunte cu Gheorghe Mustata le-a transmis in mod clar stelistilor ca isi doreste victoria in fata rivalilor de la Dinamo. Galeria a cantat impreuna cu fotbalistii, iar "ros-albastrii" pot fi siguri ca vor avea parte de o atmosfera fantastica si la meciul de duminica. Fanii FCSB-ului au cumparat toate biletele de la primele doua inele, iar sambata dimineata s-au pus in vanzare tichetele la inelul 3. Alaturi de cele doua peluza, managerul celor de la FCSB, MM Stoica, a cantat si el si a scandat impotriva marii rivale a ros-albastrilor. La scurta distanta dupa acest episod, MM a postat un mesaj pe retelele de socializare.

"Vizita ultrasilor de ieri m-a rascolit. Am realizat ca inca n-am ajuns in stadiul de suporter de fotoliu. Sunt acelasi fanatic care traieste pentru meciurile cu dinam0, inainte de a se gandi la titlu, cupa sau cupele europene. Ma blazasem, dar m-am trezit. Asa cum s-au trezit peste cei 6000 de stelisti (deocamdata) care vor ocupa peluza. Haideti sa fugarim impreuna cainii, vor avea de alergat mult sezonul asta. Play-out e putin mai lung decat play-off, dar ei stiu bine asta. Au experimentat-o si se pare ca le place.

P.S. Haideti sa dam tinerilor nostri un imbold, sold out diseara in sectorul nostru", a scris MM Stoica pe retelele de socializare.