Cum arata cotele la pariuri in Dinamo - FSCB cu doar cateva ore inainte de meci! Bookmakerii au o FAVORITA CLARA in derby de Romania

Dinamo - FCSB se joaca azi de la ora 20:00.

Derby de Romania isi consuma un nou episod in aceasta seara, pe Arena Nationala. FCSB se bate la titlu anul acesta, in timp ce Dinamo va fi prezenta in play-out pentru al treilea an consecutiv. Cu toate acestea, meciul continua sa nasca pasiuni si sa fie unul al orgoliilor.

Casele de pariuri sunt de parere ca FCSB este favorita clara in partida din aceasta seara, cu o cota de 1.85. Dinamo are cota 4.00, in schimb ce un egal este cotat la 3.75.

In ceea ce priveste marcatorii, Perovic de la Dinamo este vazut ca fiind cel cu cele mai mari sanse sa inscrie: cota 3.40. De partea cealalta, Gnohere, Coman, Tanase si Man au cote asemenatoare pentru a inscrie, in jur de 2.50.