Ar fi inlocuitorul perfect pentru Uhrin? "Sper sa se gandesca la mine! Se autopropune la Dinamo dupa ce "cainii" au ratat din nou play-off-ul! Cine vrea sa antreneze formatia din Stefan cel Mare

Propunere surprinzatoare la Dinamo.

Dinamo va juca pentru a 3-a oara consecutiv in play-out, iar in cazul unei eventuale demiteri a lui Dusan Uhrin, fostul secund al lui Cosmin Contra, Adrian Mihalcea, a declarat ca nu ar refuza sa mearga la Dinamo, ba chiar spera sa ajunga in functia de antrenor al cainilor la un moment dat.

"Ar fi bine sa fie pusa intrebarea aceasta catre actionariat, pentru ca nu stiu daca din punctul meu de vedere va fi vreo problema. La fel ca toti ceilalti fosti jucatori importanti ai lui Dinamo, ca sunt antrenori, ca sunt in conducere, imi doresc la un moment dat sa revin in Stefan cel Mare. Poate la un moment dat se vor gandi, mai devreme sau mai tarziu, ca ar putea sa colaboreze si cu Adrian Mihalcea. Nu cred ca ar fi o problema din punctul meu de vedere. Ar fi momente speciale, cel putin pentru mine. N-as vrea sa ma gandesc la un alt jucator, ma gandesc strict personal la mine.

Un jucator venit si practic crescut de Dinamo, ajuns capitanul acestei echipe, ajuns la un jucator respectat, datorita acestei echipei, ce-ar insemna sa ajung antrenor al echipei si mai mult, sa si reusesc sa castig trofee ar fi visuri implinite si nu folosesc cuvinte mari, sunt cuvinte normale si nu mi-e rusine sa le pronunt. Da, ar fi un lucru extraordinar", a declarat Adrian Mihalcea pentru Telekom.