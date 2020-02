Urmarim si comentam impreuna Dinamo - FCSB de la ora 20:00 pe www.sport.ro, aplicatia mobila sport.ro si facebook sport.ro

Episodul cu numarul 76 din Derby de Romania este in aceasta seara, de la ora 20:00, pe Arena Nationala. Se anunta un adevarat spectacol fotbalistic pe teren, dar si in tribune ultrasii celor doua echipe anunta o atmosfera incredibila. Casele de pariuri o dau favorita pe FCSB, cu o cota de 2.00, in schimb ce Dinamo are o cota de 4.00.