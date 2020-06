Tanase, in depresie dupa ce FCSB a terminat-o cu titlul al 5-lea an la rand: "Si asa eram putini, acum nu mai joc nici eu cu Dinamo. La titlu nu mai avem nicio sansa!"

Tanase e convins ca FCSB calculeaza degeaba pentru titlu!

Capitanul FCSB nu va fi in teren la derby-ul cu Dinamo, de joi, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei. A fost eliminat azi. Tanase vrea sa ia Cupa ca stelist, apoi sa prinda un transfer important in strainatate.

"Primul galben a fost nemeritat, nu trebuia sa primesc galben, nu am simulat, m-am dezechilibrat. Al doilea galben a fost meritat. Se intampla si lucruri de genul asta din dorinta prea mare de a castiga. Imi pare rau ca ratez meciul tur cu Dinamo. Si asa eram putini! Sunt prea multe puncte pentru a mai avea vreo sansa la titlu. Am ramas cu un lot foarte subtire, am avut si nesansa la Cluj. Daca scoteam macar un egal acolo, altele erau sansele. Se intampla ca dupa iarna sa facem aceleasi greseli. Am pierdut puncte cu echipe mici. Imi doresc un trofeu, anul asta avem sanse foarte mari sa castigam Cupa. Am vorbit cu Planic, a fost decizia lui, el stie ce e mai bine pentru el", a spus Tanase la Digisport.