"Azi am fost slabi, nu mai e nimic de spus! N-ati vrea sa fiti in locul meu, sa stiti ce simt cand ma trezesc!" Cea mai tare reactie la Dinamo dupa 1-3 cu Sepsi

Deian Sorescu a reactionat dupa infrangerea usturatoare cu Sepsi.

Mijlocasul lui Dinamo a facut marturisiri dureroase despre perioada prin care trece clubul.

"Mi-as fi dorit sa nu revin pe teren nici macar azi. Ei au avut 2 jocuri oficiale, la noi a fost primul. Nu trebuie sa cautam scuze, nu ne-a iesit nimic. Am luat gol foarte repede, nu ne asteptam sa fie asa. Trebuie sa lasam capul jos, nu mai avem nimic de spus. De maine o luam de la capat pentru primul meci din Cupa, am fost slabi si nu avem timp sa stam cu capul in pamant.

Nu vreti sa stiti ce e in sufletul meu cand ma trezesc, e greu, dar nu avem ce face.

Daca plecam cu frica in fiecare meci, avand in cap retrogradarea, nu meritam sa purtam acest tricou. E un tricou cu traditie si chiar daca nu suntem unde ar trebui sa fim in clasament, trebuie sa demonstram ca meritam acest tricou. Cand nu mai putem, lasam tricoul si plecam.

Cel mai important meci a fost cel de azi. De maine nu mai avem timp sa plangem. Azi putem sa stam cu capul in pamant, dar de maine ne mobilizam pentru ce urmeaza", a declarat Sorescu la finalul partidei.