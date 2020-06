"La meciul cu Craiova am fost copil de mingi, acum am ajuns titular la FCSB! Sunt gata sa joc si cu Dinamo!" Copilul Pantea, declaratii fabuloase dupa meciul cu Gaz Metan

Alexandru Pantea e primul jucator nascut in 2003 care joaca in Liga 1!

Titular in banda stanga a defensivei FCSB la jocul cu Gaz Metan, Pantea si-a descris experienta traita pe National Arena. Pustiul abia a terminat clasa a 10-a.



"Sunt bucuros de decizia lui Mister de a ma folosi azi. Cu Craiova am fost copil de mingi, acum am fost titular. Am 16 ani si 8 luni, am trecut intr-a 11-a. Am antrenamente in fiecare zi, ma bucur, am placerea de a juca fotbal. Domnul Vintila mi-a zis la antrenament ca voi fi folosit, a vorbit cu mine si am aflat ca o sa joc. Mi-a zis sa joc simplu si sa nu ma complic, sa nu fac greseli. Colegii m-au incurajat, grupul e foarte unit. Sunt gata sa joc si cu Dinamo, in Cupa. Seara asta e 10/10 ca experienta pentru mine", a spus Pantea la Digisport.