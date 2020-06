"Astazi am pierdut doua puncte!" Dusan Uhrin, dezamagit de rezultatul cu FCSB! "Sper ca Dinamo sa treaca de ei in Cupa Romaniei!"

Dusan Uhrin a reactionat dupa remiza dintre Gaz Metan Medias si FCSB, scor 2-2.

Antrenorul mediesenilor a spus ca nu este multumit de joc pentru ca "ros-albastrii" au jucat in inferioritate numerica si ar fi trebuit sa profite de aceasta situatie.

"Nu sunt atat de satisfacut de meci, FCSB a jucat in inferioritate si ar fi trebuit sa avem ocazii mai bune in preajma careului advers. Trebuie sa avem pase mai bune, mai precise, sa nu fim egoisti. Eu cred ca azi am pierdut doua puncte. Avem jucatori carora le expira contractul la finalul acestei luni si incerc sa ii motivez. Nu putem juca in Europa, dar vrem sa terminam pe un loc cat mai bun pentru ca mai sunt si drepturile TV la mijloc. Cred ca baietii au fost concentrati, asta am simtit la antrenamente", a declarat Uhrin la finalul partidei.

In plus, amintindu-si de perioada de la Dinamo, tehnicianul a spus ca spera ca dinamovistii sa faca un meci bun in Cupa Romaniei.

"Am avut noroc (n.r. ca nu am pierdut niciun meci cu FCSB la orice echipa a antrenat in Romania). E greu de comparat meciul dintre FCSB - Gaz Metan si cel dintre FCSB - Dinamo. Pentru Dinamo va fi foarte dificil pentru ca au pierdut azi, dar sper sa treaca de FCSB, dar va fi foarte dificil."