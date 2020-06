Schimbare de ULTIMA ORA la Dinamo! Clubul are un nou presedinte: "Cred ca aceasta numire a venit intr-un moment bun"

George Cosac nu mai este presedintele Clubului Sportiv Dinamo!

George Cosac a fost inlocuit de Ionut Popa, printr-o decizie a Ministerului de Interne. Ionut Popa este absolvent al Academiei de Politie 'Alexandru Ioan Cuza' si are o cariera de 10 ani in Ministerul Afacerilor de Interne.

Subcomisarul a fost acum imputernicit pe o perioada de trei luni pentru a indeplini atributiile de presedinte al Clubului Sportiv Dinamo.

George Cosac, fostul presedinte, va ramane in cadrul clubului, insa va ocupa functia de vicepresedinte pana la finalul lunii iulie, cand se va pensiona.

Ionut Popa detine centura neagra 2 DAN in taekwondo, si a antrenat lotul national de cadeti al Romaniei de la taewkondo varianta olimpica.

"Cred ca aceasta numire a venit intr-un moment bun. Mie mi-a expirat imputernicirea in urma cu vreo 2 ani. De atunci, eu tot am fost desemnat sa conduc clubul, am fost vicepresedinte cu atributii de presedinte. Dar postul de presedinte era vacant, trebuia numit cineva. Postul a fost de cateva ori scos la concurs, dar nu s-a prezentat nimeni", a declarat George Cosac pentru ProSport.

