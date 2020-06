Reactia vehementa a lui Mircea Lucescu despre situatia actuala de la Dinamo. "Sigur ca ma doare, au intrat niste oameni care si-au batut joc de echipa"

Mircea Lucescu a fost invitat special la PROX in aceasta dimineata si a vorbit despre situatia incredibila de la Dinamo.

De luni de zile echipa din Stefan cel Mare isi cauta un investitor serios. In ultima luna au aparut mai multe zvonuri despre un potential cumparator din Spania, dar nimic nu s-a concretizat. Echipa este sustinuta din banii suporterilor, iar dupa infrangerea in fata lui Sepsi, de pe teren propriu, cu scorul de 1-3, "cainii" au ajuns locul 13 in clasamentul playout-ului Ligii 1.

Fost antrenor si jucator la Dinamo, Lucescu senior a vorbit despre situtia dificila prin care trece echipa.

"Sigur ca ma doare, au intrat niste oameni care si-au batut joc de echipa, de traditie. Era normal sa ajunga intr-o astfel de situatie. Foarte greu pentru cine va prelua clubul, finalul va decide daca cel care a preluat echipa a facut bine sau nu. E o situatie grea, aceasta echipa e tinuta de speranta suporterilor. Dar la un moment dat si asta se va duce. Pasiunea suporterilor este extraordinara, ei vor fi alaturi de echipa aceasta si va trebui sa renasca. Le-am spus sa apeleze mai mult la oameni legat de acest club. Si ca suporteri, si ca fosti angajati", a declarat Lucescu pentru PRO X.

"Il Luce" considera ca Rapid este sigura echipa din Romania care are un viitor.

"In momentul de fata exista doar o singura echipa care are un viitor, iar asta este Rapid. FCSB nu are un stadion, Dinamo nu are un stadion. 'Arcul de triumf' am inteles ca il vrea FRR. Un stadion prorpiu iti aduce minimum 12-13 puncte anual si inseamna enorm. De aceea, greseala cea mai mare a fost aceea ca nu s-a putut reconstrui stadionul lui Dinamo. S-au impotrivit prea multi. Justitia ar trebui sa intervina si aici si in foarte multe alte situatii. Statul a cedat foarte usor ceea ce apartinea tuturor", a spus Mircea Lucescu.