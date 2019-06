Salariu URIAS ca sa-l convinga sa vina! Becali, ultima oferta pentru De Nooijer! Afacerea e aproape facuta

Gigi Becali vrea sa-l lase pe Junior Morais cu Sumudica la Gazisehir.

E la un pas sa-l convinga pe De Nooijer sa vina. Becali s-a inteles cu Hagi in privinta transferului. Va plati 500 000 de euro pentru fundasul stanga. Lui De Nooijer ii propune un salariu de important din prima! Fanatik sustine ca olandezul va primi 17 000 de euro lunar in cazul in care accepta oferta lui Becali.



Bradley De Nooijer, 21 de ani, a ajuns in 2017 la Viitorul liber de contract dupa ce s-a despartit de Dordrecht.