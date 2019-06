Becali a anuntat o noua revenire la FCSB! Jucatorul care rezolva o mare problema pentru Bogdan Andone

Jucatorul a participat la vizita medicala si va ramane in lot pentru sezonul urmator.

Daca in ultimii ani Gigi Becali i-a obisnuit pe fanii FCSB cu aducerea unor fosti jucatori importanti, precum Cristi Tanase sau Raul Rusescu, in aceasta vara patronul FCSB-ului schimba strategia. FCSB a decis sa readuca un jucator care a fost imprumutat in ultimele sezoane.

Gabriel Simion a fost prezent la vizita medicala alaturi de ceilalti jucatori de la FCSB iar Becali a anuntat ca tanarul jucator de 21 de ani va ramane in lotul lui Bogdan Andone pentru sezonul viitor!

Cine e Gabriel Simion

Fundas dreapta de meserie, Gabriel Simion abia a implinit in luna mai varsta de 21 de ani, fiind eligibil pentru respectarea regulii U21: in sezonul viitor, echipele vor trebui sa foloseasca mereu 2 jucatori care sa se incadreze in acesti parametrii.

Simion a fost imprumutat in urma cu 2 sezoane la Academica Clinceni si Daco-Getica, iar in sezonul trecut a fost om de baza la Dunarea Calarasi. El a jucat 27 de partide pentru fosta echipa a lui Dan Alexa, fiind titular in 20 de meciuri.

Revenirea lui Simion la FCSB ii rezolva o problema lui Bogdan Andone, cel care avea nevoie de back-up pentru Romario Benzar.