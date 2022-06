CSKA Sofia și-a arătat interesul față de olandezul grupării din Constanța, iar conducerile celor două echipe au ajuns la un acord în privința transferului fundașului de Nooijer. Deși echipa lui Gheorghe Hagi a comunicat inițial despărțirea de jucător, iar apoi anunțul privind transferul a fost șters de pe site.

„Farul Constanța și CSKA Sofia au ajuns la un acord privind transferul jucătorului Bradley de Nooijer la formația din capitala Bulgariei.

Bradley de Nooijer a evoluat pentru clubul nostru în 148 de partide, în care a marcat 1 gol și a oferit 14 pase decisive.

Mulțumim, Bradley, pentru toate momentele frumoase și mult succes în continuare !”, se arată în comunicatul emis pe site-ul oficial al echipei Farul Constanța.

Surse din cadrul clubului au confimat plecarea conform gsp, în ciuda faptului că anunțul a fost șters de pe site.

Declarația lui de Nooijer după despărțirea de Farul



Pe site a fost postată și o declarație a jucătorului, care s-a arătat recunoscător pentru perioada petrecută la gruparea constănțeană.

„Am fost aici o perioadă lungă de timp. Mă simt foarte bine, ca acasă, dar la un moment dat vine timpul să pleci. A venit acum. Am învățat foarte multe de la Mister (n.r. - Gică Hagi). Mi-am făcut prieteni, a fost o perioadă foarte bună din cariera mea.

Am progresat foarte mult aici, am jucat în Europa League, am câștigat cupa și supercupa. Nu uiți niciodată aceste lucruri. Sunt recunoscător clubului pentru acest transfer bun.

Sunt fericit. Îmi va lipsi clubul, dar ăsta este fotbalul. Vine un moment când trebuie să pleci. Sper că echipa va ajunge în play-off sezonul următor, o voi urmări”, a declarat Bradley după oficializarea transferului.