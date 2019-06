"Am auzit si eu!" Reactia de ultima ora a lui Denis Alibec dupa ce a fost intrebat de revenirea la FCSB

Denis Alibec are o ordine clara a prioritatilor in aceasta vara.

Isi propune sa prinda un transfer in strainatate. Obiectivul clar: Gazisehir, echipa unde a ajuns Marius Sumudica. Alibec lasa de inteles ca vrea alaturi de fostul sau antrenor, dar spune ca nu are inca o propunere concreta din partea nou-promovatei in superliga din Turcia.

"Or fi ei siguri, dar eu n-am nicio oferta inca. Asteptam, sper sa iau cea mai buna decizie pentru cariera mea. Vreau sa fac performanta, sa joc la nivel inalt. Nu conteaza echipa unde merg.. Nu stiu limba turca, desi am copilarit printre turci. Campionatul Turciei e foarte puternic, foarte bun, cred ca mi-ar prinde bine sa joc acolo", a spus Alibec.

Denis exclude varianta FCSB. Nici acum nu si-a revenit dupa esecul din perioada in care se afla sub contract cu echipa lui Becali.

"Am auzit si eu din presa... Nu cred ca se pune problema. Mi-au facut destul de mult rau acolo, nu cred ca m-as mai intoarce. Pur si simplu nu am simtit placerea de a juca fotbal in ultima mea perioada a mea la Steaua", a explicat Alibec.