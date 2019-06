Cu cine s-a sfatuit Bogdan Andone inainte sa semneze cu FCSB. "Am avut anumite discutii"

Bogdan Andone este noul antrenor al celor de la FCSB.

Fostul antrenor al celor de la FCSB, Nicolae Dica, a semnat de putin timp cu FC Arges si a comentat numirea pe banca ros-albastrilor a lui Bogdan Andone.

"Eu zic sa il lasam pe Bogdan Andone sa isi faca treaba, sa vedem daca va avea rezultate bune, pentru ca in momentul in care patronul a decis sa aduca un antrenor cred ca a decis pentru a luat informatii din alta parte, are incredere in el si crede ca va putea sa faca rezultate cu acel antrenor", a declarat Dica pentru Telekomsport.

Dica: "Am avut cateva discutii"



"Bogdan Andone, la cat am mai vorbit si eu cu el, ca am mai avut anumite discutii, cred ca este un antrenor care piate sa faca rezultate bune la Steaua. Sper sa si reuseasca", a mai adaugat Dica

Dica a comentat si situatia de la Dinamo



"Eu nu vad ca cei din galerie sa aiba o problema cu Neagoe. Cred ca cei din galerie au o problema ca cei de la Dinamo l-au dat afara pe Rednic. Neagoe este un antrenor care a avut rezultate bune in ultima perioada. Si cand a fost la Iasi si acum la Sepsi a dus echipa in play-off, este un antrenor bun, cu experienta, care poate sa faca lucururi bune cu Dinamo", a mai spus Dica pentru sursa citata.