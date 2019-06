Becali a anuntat transferul lui Tanase pentru 5 milioane de euro! "Trebuie sa-si faca viitorul" Cei trei jucatori de la FCSB care nu sunt de vanzare

Gigi Becali a anuntat ca-l vinde pe Florin Tanase.

Patronul FCSB a dezvaluit ca a vorbit pentru transferul lui Florin Tanase. Gigi Becali a cerut 6 milioane de euro, insa echipa vrea sa ofere doar 5 milioane de euro.

"Am discutat cu cineva, am zis ca vreau 6 milioane de euro, ei spuneau ca dau 5 milioane. Il dau pentru atata. Tanase trebuie sa isi faca viitorul, are si el 24-25 de ani. Singurii jucatorii care nu se vand la ora asta de la FCSB sunt Man, Coman, Morutan", a spus Gigi Becali la DigiSport.

Patronul FCSB nu a dezvaluit numele echipei la care va ajunge Florin Tanase.