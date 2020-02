"Sa se ridice la nivelul masinii!" Ce i-a transmis Vintila lui Morutan dupa ce Gigi Becali l-a facut PRAFpe mijlocas

Olimpiu Morutan a fost cel mai criticat jucator al ros-albastrilor dupa infrangerea cu CFR Cluj.

Gigi Becali nu i-a iertat prestatia slaba lui Morutan din meciul cu CFR si l-a criticat dur pe jucator, legandu-se de investitia mare pe care acesta a facut-o. Olimpiu Morutan si-a cumparat o masina de lux, care a costat aproximativ 100.000 de euro.

La conferinta de presa, antrenorul ros-albastrilor, Bogdan Vintila, a vorbit despre situatia lui Morutan si a spus ce a discutat cu jucatorul.

"Eu vorbesc cu fiecare jucator in parte. Am un discurs de antrenor, parinte, frate mai mare, cum vreti sa considerati. Le explic unde gresesc, unde nu fac bine. Este o etapa din viata lui, care il va ajuta. Ce i s-a intamplat acum, il va ajuta in viata. De acum inainte, va fi de doua ori mai atent inainte sa faca ceva.

Fiecare gestioneaza ce are cum crede mai bine. Existau si pe vremea mea anumiti jucatori care isi luau o masina cu primul salariu, dar stateau cu parintii. Acum vad ca au inceput sa isi ia apartamente, apoi masina, ceea ce e foarte bine.

El trebuie sa fie fericit pentru ce i s-a intamplat in ultimele 3 zile, nu suparat. Eu i-am transmis sa se ridice la nivelul masinii. Adica sa munceasca, pentru ca are talent, are calitate, suntem alaturi de el. Nu stiu ce salariu are Morutan, daca a dat toti banii pe masina, nu sunt probleme care sa ma intereseze pe mine", a declarat Bogdan Vintila la conferinta de presa.