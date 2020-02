"Le da cu toporul in cap fotbalistilor!" Gigi Becali este FACUT PRAF dupa ultimele declaratii facute! Atac DUR la adresa conducerii ros-albastrilor

Ultimele declaratii ale lui Gigi Becali au incendiat lumea fotbalului.

Gigi Becali a rabufnit dupa esecul cu CFR Cluj din campionat si a inceput sa faca acuzatii grave la adresa jucatorilor sai. Cel mai sifonat a iesit Olimpiu Morutan, care a fost criticat dur de patronul FCSB, dupa ce si-a cumparat o masina extrem de scumpa.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani, echipa de la care FCSB l-a luat pe Olimpiu Morutan, a sarit in apararea fostului sau jucator si l-a criticat aspru pe Becali, intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor.

"Toate aceste declaratii sunt niste becalisme. Eu chiar sper ca el le spune la cald, la nervi si ca, de fapt, nu are o inima rea. E o refulare a lui, dar e chiar condamnabil ce face. Totul condamnabil. E patronul acestor fotbalisti si el ce face practic? Ia un topor si le da in cap cat poate de tare, le face o rana care nu stiu daca se va putea inchide mai devreme de 2-3 luni.

E mare, mare pacat ce face Gigi. Pentru mine e de neinteles cum poate sa il faca prost pe Morutan dupa un singur meci. Cum mai vrei apoi milioane de euroo pe un jucator pe care il calci in picioare? Eu va spun ceva, Morutan nu are nicio sansa sa creasca la FCSB! Niciodata nu va progresa la acest club, in acest climat viciat! E exclus! Acolo e o adunatura de sacali, care te sfasaie efectiv. Cand dai de greu, acolo nu ca nu te ajuta si nu te sprijina nimeni, dar toti iti dau in cap. Daca nu faci fata singur, atunci esuezi", a declarat Iftime.