Totul despre medaliile speciale din Premier League: cum au ajuns majoritatea legendelor să fie excluse
Emanoil Ursache
Premier League, cel mai puternic campionat de fotbal din lume, transmis în România exclusiv de către VOYO, oferă o serie de premii speciale, mai puțin cunoscute publicului larg. Legende precum Ryan Giggs, Frank Lampard sau David James au fost excluse dintr-un motiv factual. 

Cinci fotbaliști de la Chelsea au primit medaliile speciale din Premier League

Cum arată o medalie specială din Premier League / Foto: Chelsea (Instagram).
Premier League nu este doar cel mai puternic și cel mai spectaculos campionat de fotbal din lume. În spatele succesului stă o întreagă industrie de marketing, care creează o puternică legătură între fani și competiție, dincolo de evenimentele sportive propriu-zise. 

Premier League, mai mult decât un spectacol fotbalistic

Același principiu funcționează și în privința fotbaliștilor, nu doar a suporterilor. Din sezonul 2017-2018, Premier League le acordă jucătorilor medalii speciale, mai puțin cunoscute publicului larg, pentru a le omagia constanța în performanță din eșalonul superior al fotbalului englez.

Premiile respective sunt ideale și pentru a crea o interacțiune între fani, prin intermediul rețelelor sociale și nu numai, cu privire la favoriții lor. Concret, medaliile sunt acordate pentru anumite borne atinse în campionatul Angliei, potrivit „The Athletic”.

Fotbaliștii primesc la 100 de apariții în Premier League medalii de argint. Sunt omagiate asemănător și bornele de 200 de meciuri sau de 300. Jocul cu numărul 400 le aduce medalii din argint masiv.

Medaliile de argint ajung și la fotbaliștii care marchează minimum 50 de goluri în campionatul Angliei. Fiecare alte 50 de reușite le aduce automat o nouă medalie (100, 150, 200 etc.). 

Portarii, la rândul lor, sunt omagiați distinct, însă trebuie să adune minimum 100 de meciuri fără gol încasat pentru a fi luați în calcul. Desigur, nu le sunt excluse distincțiile pentru numărul de apariții, la fel ca în cazul jucătorilor de câmp. 

Motivul excluderii majorității legendelor

Inițiativa a fost lansată în sezonul 2017-2018. Prin urmare, legende precum Ryan Giggs (632 de meciuri), Frank Lampard (609) sau David James (572), retrase înaintea stagiunii menționate, nu și-au primit medaliile pentru numărul de apariții din Premier League. Distincțiile nu sunt acordate retroactiv, iar, în majoritatea cazurilor, simbolurile au ajuns să fie excluse.

Medaliile sunt realizate de Thomas Lyte, un aurar și argintar stabilit la Londra. Lyte a creat designul pentru trofeele FA Cup (masculin și feminin) și Supercupa Angliei, dar și pentru cupele din alte sporturi: Campionatul Mondial de Rugby la masculin și feminin, Cupa Laver și Cupa Davis din tenis sau Campionatul Mondial de Teste la cricket (ICC).

Omul-record James Milner, printre premianți

Din sezonul 2017-2018 până în prezent, 340 de fotbaliști au atins pragul de 100 de meciuri în Premier League. 148 au ajuns la borna 200 în campionatul Angliei, iar 45 de jucători la 300. Doar opt au primit medalii din argint masiv. 

James Milner (40 de ani), în prezent la Brighton, este singurul care a depășit 500 de meciuri (la Liverpool) și ulterior 600. Milner a evoluat în 654 de dueluri din campionatul Angliei, fiind inclusiv deținătorul recordului de aparții din toate timpurile. 

Gareth Barry, cu 653 de meciuri în Premier League, și-a agățat ghetele în cui fix în sezonul 2017-2018. El nu a primit însă o medalie din argint din cauza faptului că a atins borna 600 în stagiunea anterioară inițiativei.

Wayne Rooney, mai norocos decât Gareth Barry  

47 de jucători au atins pragul de 50 de goluri înscrise în Premier League din august 2017 până astăzi, iar doar nouă dintre ei au marcat de cel puțin de 100 de ori. Mohamed Salah, Sergio Aguero și Harry Kane au punctat de minimum 150 de ori în campionatul Angliei. 

Wayne Rooney a primit o medalie de argint atunci când a ajuns la 200 de goluri în EPL, chiar dacă 198 dintre ele au fost înscrise înaintea sezonului 2017-2018. Și Kane are o medalie asemănătoare, iar Salah se află la zece reușite distanță de a atinge „cota” 200. 

Dintre portari, doar patru au cumulat minimum 100 de partide fără gol primit în intervalul menționat: David de Gea, Ederson, Hugo Lloris și Alisson.

Cinci fotbaliști de la Chelsea, premiați de la Premier League

Cole Palmer, Alejandro Garnacho, Enzo Fernandez, Joao Pedro și Trevoh Chalobah au primit, recent, o medalie pentru că au atins borna de 100 de partide în Premier League. 

Medaliile speciale din campionatul Angliei aduc un plus de farmec celei mai apreciate competiții interne de fotbal din lume. Distincțiile completează tabloul unor premii tradiționale pentru jucătorul, antrenorul, golul, parada lunii/sezonului etc. 

