"Il vrea FCSB!" BREAKING NEWS: Becali e gata sa-i fure jucatorul Craiovei fara sa plateasca NICIUN BAN! Confirmare oficiala

FCSB poate repeta scenariul aplicat in cazul portarului Vlad cu un alt jucator al Craiovei!

Octavian Popescu (17 ani), unul dintre cei mai promitatori fotbalisti de la CSU, e aproape de FCSB. Mama pustiului recunoaste interesul stelistilor pentru fiul sau. Popescu a semnat recent un contract de reprezentare cu agentul Ioan Becali, care ar vrea si el sa-l directioneze spre FCSB.

"Este dorit de FCSB, dar nu stiu ce va fi pentru ca el are contract cu Craiova pana in vara. Baiatul meu este impresariat de domnul Becali, dansul stie mai bine ce se intampla", a spus Laura Popescu, mama fotbalistului, pentru Fanatik.

FCSB poate profita de o scapare in contractul de transfer al lui Popescu la Craiova si il poate obtine gratis inca de acum. Mijlocasul nu a semnat contractul cu Craiova dupa ce a parafat actele de transfer de la Regal Bucuresti, asa ca poate fi declarat liber de contract.

De la Craiova la FCSB a ajuns intr-un mod similar si Andrei Vlad, transferat in 2017 cu 400 000 de euro. Vlad si-a reziliat unilateral contractul cu oltenii, care au primit de la Becali. "Suma de 400 000 de euro vine din daunele si prejudiciile care s-au adus clubului nostru. E o situatie in premiera nationala ca un jucator component al nationalelor de juniori sa dezerteze in felul acesta", a spus Popescu dupa ce Vlad a ajuns la FCSB.