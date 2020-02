"Ba, tu iti iei masina cum doar Hagi are!" Reactie de MILIOANE a lui Adrian Mutu dupa ce Gigi Becali l-a acuzat pe Morutan ca are masina de "peste"! Ce a spus selectionerul nationalei U 21

Adrian Mutu a reactionat dupa ce Becali l-a acuzat pe Morutan.

Jucatorul celor de la FCSB, Olimpiu Morutan, a fost acuzat de catre patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, ca are masina de "peste", dupa infrangerea suferita de ros-albastri in Gruia, scor 1-0 impotriva celor de la CFR Cluj.

Selectionerul nationalei de tineret, Adrian Mutu, a vorbit despre acest episod si ii ia apararea fotbalistului de la FCSB, motivand faptul ca masina pe care o detine nu ii influenteaza prestatiile din teren si este problema lui ce face cu banii.

"Ce pot sa spun? Eu, cand am fost la Dinamo, mi-am cumparat o masina la fel ca Gica Hagi. Si imi aduc aminte ca tipa Giovanni la mine, eu tineam telefonul la 30 de metri: 'Ba, tu iti iei masina cum doar Hagi are!' Si uite ca am ajuns la Inter. Nu vad nicio problema, daca Morutan ramane cu picioarele pe pamant si isi vede de fotbalului lui. Ce face el cu banii e problema lui. Dar domnul Gigi Becali e normal sa aiba aceasta temere, ca el e patronul si vrea sa gestioneze cum crede el de cuviinta, nu pot sa comentez asta. Nu inseamna ca Morutan o sa devina mai bun sau mai putin bun", a declarat Adrian Mutu, la digi.