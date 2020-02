"Mi-e greu sa cred ca vor castiga titlul!" Strategia cu care Becali voia sa isi umple conturile ar putea sa il ruineze! Atac cu TALPA la adresa patronului de la FCSB dupa derby-ul cu CFR

Un fost jucator de la FCSB a vorbit despre situatia ros-albastrilor.

FCSB a pierdut derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-0, dupa o prestatie foarte modesta in Gruia. Ros-albastrii au jucat in ultimul sfert de ora in inferioritate numerica dupa eliminarea lui Planic. Gigi Becali a hotarat in ultimul timp sa promoveze jucatorii tineri in echipa de start a FCSB-ului in speranta ca acestia vor da randamentul dorit de acesta si va obtine bani multi de pe urma unor transferuri ai acestora.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Ciprian Marica, a vorbit despre aceasta strategie a lui Becali si este de parere ca vicecampioana Romaniei nu va reusi sa castige campionatul nici in acest sezon.

"Din pacate, vedem ca tineretea nu este intotdeauna atuul. Sunt jucatori talentati, cu potential fantastic la FCSB, insa vedem ca avem nevoie si de jucatori cu experienta, care sa ii dirijeze in teren, sa stie sa managerieze situatiile grele ale partidei. Mi-e greu sa cred ca FCSB, cu acesti copii care e normal pe de o parte sa aiba fluctuatii de forma de la etapa la etapa, poate castiga campionatul.

Pintilii era un jucator cu experienta, un jucator care ghida in teren, asa cum spuneam. Si FCSB are nevoie de astfel de jucatori. Pacat. Sper sa gaseasca si sa isi dea seama cei de acolo ca au nevoie si de jucatori cu experienta pentru a gasi un echilibru. Decizia lui e foarte grea. O sa isi aduca aminte cu tristete, asa cum o fac si eu, ca cea mai frumoasa perioada era aceea de jucator", a declarat Ciprian Marica, la telekom.