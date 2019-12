Dan Petrescu confirma ca are oferte! Unde vrea sa mearga antrenorul: "Sunt singurele tari in care m-as duce"

Dan Petrescu este pe picior de plecare de la CFR Cluj.

Tehnicianul clujenilor a declarat recent ca acesta a fost cel mai bun an al sau ca antrenor. Dan Petrescu a luat in 2019 titlul cu CFR Cluj si a calificat echipa in saisprezecimile Europa League, dupa ce a iesit dintr-o grupa cu Celtic, Lazio si Rennes.

Dan Petrescu a vorbit deschis despre ofertele pe care le ale si a spus unde si-ar dori sa antreneze:

"Am o oferta din China, dar nu e nimic concret, sunt alte cluburi mai aproape. Din Vest sunt doar din liga a doua si nu vreau sa vin decat din vara. Atunci, daca ar fi un proiect sa incep in liga a doua in Italia sau Anglia, m-as duce. Sunt singurele tari in care m-as duce", a spus Dan Petrescu la digi.

Dan Petrescu a castigat ultimele doua titluri ale CFR-ului si cei din orasul Cluj vor sa il faca Cetateana de Onoare al judetului.

La finalul acestui an calendaristic, CFR Cluj se situeaza pe prima pozitie din Liga 1, la un punct de Astra si la cinci de FCSB, care are un meci mai putin disputat.